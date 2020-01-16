鍾志源：廢除DSE就有助推動學生創新創意？

到底香港中學文憑試（DSE）是否窒礙了學生的創新及創意，而需要廢除呢？這就要先看看DSE存在的目的和意義。DSE是一個統一的考試評估機制，能夠評估學生的學術表現和能力，提供一個既統一又客觀的學術標準，確保所有學生都能在公平環境下接受總結性的評估。DSE亦為學生提供一個明確的學習目標，讓他們能夠掌握必要的知識、態度和技能。同時，DSE成績也是香港學生進入本地大學的重要依據。就業市場方面，大部分職場工作主管都會參考DSE成績，來評估應徵者的學術能力和潛力，作為人事聘任的重要考慮依據。

要持續檢視優化DSE

DSE已經被世界各地多間大學承認，是連接海外升學的考評工具之一。DSE的存在，強調了學習的重要性和價值性，並提升了香港的教育質量，對香港的教育產生重要影響和意義。由於DSE涵蓋的學習內容既廣又深，而成績亦成為升讀本地或海外大學基本入學要求的參考指標，學校一方面要在有限的課堂時數裏追趕DSE課程，另方面要確保同學可以升讀大學，因而側重學生的學術成績。結果，學校沒有充足空間去發展學生的創意和創新能力，對學生的全面發展有一定限制。

然而，DSE真的是令學生在創新和創意上遇到阻力的主因嗎？單單廢除DSE，就能加速推動學生的創新和創意能力？其實，推動學生擁有創新和創意能力，是需要多方面的配合。DSE本身亦着重學生的綜合能力發展，包括多元思考、批判思維、問題解決和創意思維等，這些能力都是創意和創新所必需的元素。因此，若為了要更易推動學生具有創新和創意，我認為不是完全廢除DSE，而是需要持續檢視和優化。

調整課程緊迫度 確保學生有全面發展

筆者建議課程內可再引入更多的創意和創新學習元素，例如在考試評測中，加入有多種正確答案的開放考題，着重不同情境的問題解決，以多元化的評估方法考核學生能力，提供更多的自主學習、互動學習和實踐機會等，再檢視並調整課程的緊迫程度，以確保學生能夠有全面的發展。

事實上，近年教育局亦有持續更新中學課程指引，例如優化高中4個核心科目，釋放課時讓學生有更多元選擇，例如增修一個選修科目（包括應用學習），為學生創造空間和照顧學生的多樣性。有些學校會利用這些空間發展校本課程，例如STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）、創意寫作和表演藝術課程等，以提高學生的多元能力、創意和創新思維。

筆者認同香港教育是需要因事制宜、因人制宜的，因為時代急劇變化，現今世界對人才所擁有的能力和條件要求，亦已大大不同。根據世界經濟論壇指出的未來人才必備的技能，包括思考能力、解決問題能力、創造力、領導力等。創新及創意能力，是人才必備的重要能力。

用開放眼光 教育21世紀學生

至於香港的教育是否仍停留在19世紀的課程，本港教育在整體上是否落後於時代呢？我不能定斷，但我們不難看見，近年很多學校和老師都很努力和盡心地推行校本課程，以推動學生的創新和創意，亦樂見很多香港學校在一些國際性的創意思維比賽中獲得佳績、名列前茅。20世紀的老師去教一班21世紀的學生，是一個不會改變的事實；但課程是「死」的，人卻是「活」的，重點在於我們一群20世紀的老師如何以學生為本、不忘教育的意義，靈活變通並改進教學方法和技術，以更貼近新一代學生的需要，並用開放的眼光去教育一群21世紀的學生。

創新教育和考試制度，或許確是存有矛盾的地方。教育改革有賴一群20世紀的教育界人士群策群力。筆者深盼，不單止21世紀的學生需有創新和創意，一群20世紀的教育界人士也須與時並進，擁有世界經濟論壇提出的未來人才必備技能，就正如曾俊華先生提到最近大熱的AI（人工智能）生成工具時，作為老師是要把關，審核學生的功課是否單單搬字過紙、他們有否深入分析及提出一些創新想法。

最後，教育改革的目標不僅限於培養學生的創新和創意能力，同時也要注重培養學生品德和國民身分素質、價值教育、生命教育、情緒教育及環境教育等方面的能力和素養。願我們都能共同努力，讓每個學生都能得到最適合他們的教育，這樣才能夠真正實現教育的目的和價值。

作者是中學校長

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[鍾志源]