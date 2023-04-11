歐陽五：世界劇本在加速重構嗎

美國為核心的單極體系趨式微

不同於昔日「一哥獨秀」的大綱，愈多其他角色在施展自我、發出聲音。世人可以聽到法歐領導人明確否認經濟上「對華脫鈎」；看到中東「和解潮」興起及「新中東」的形成。誠如新加坡總理李顯龍日前接受中國媒體採訪所言，疫情後我們無法休假，必須回來，新學期開始了，我們又得解決新問題。對後疫情時代的世界而言，拒絕零和博弈、尋求和平之道、謀劃務實發展，已成為更多國家的強烈籲求。

這些籲求的累積，無疑會令以美國為核心的單極體系日趨式微，進而重構更多元化的世界秩序。事實上，恰是近年部分美國政客的所作所為加速了這一進程。過去幾年，美國挑起遏華漩渦，為此不惜脅迫歐亞諸國，對華實施科技與產業鏈的「脫鈎斷供」，且屢屢攪動台海局勢；拱火俄烏局勢，供應武器抑制和平談判之機；濫用「美元霸權」，隨意制裁他國，無節制印鈔令全球買單；對中東始亂終棄等。諸種作為已令美國愈漸成為世界的危險因素之一，這不得不令全球有識之士思考世界秩序的重構。

法國總統馬克龍此番在北京，駁斥了有關中西方緊張關係「不可避免地呈螺旋式上升」的說法。巴黎和平論壇創始人Justin Vaïsse是今次馬克龍隨行訪華團人員之一，亦是法國資深外交人士。他在北京發表演講指出，當前迫切需要建立全球新規則，並提議構建中美歐三角關係。這些來自歐洲的聲音表明西方世界並非鐵板一塊，歐洲用戰略自主的立場與美國拉開一定距離，指向多極世界的建構。對歐洲而言，俄烏衝突終將結束，回歸戰略自主軌道是大勢所趨。

中國尋求均衡多元的世界

中國今次重申了對歐洲戰略自主的支持，顯示與歐洲共同構建均衡多元世界的共識。中國深知與歐洲存在差異，但求同存異歷來是中國外交重要宗旨。今年來中國外交活躍於世界舞台，其背後的理念支撐則是中國對未來世界的想像，即一個不站隊、非陣營化對立的多極世界。中國願與各方力量互動，彼此獨立，互相尊重，也因之發揮了穿針引線的「解結」力量。對今時的世界而言，多極趨勢愈顯揚，破除對立的「解結」力量便愈大。

其實，理解了中國對均衡多元世界的訴求，便能理解近來中國拆招美國的邏輯。一方面中國在全球戰略平衡的高度運籌外交，助益區域和平，扮演建設力量，反對拉幫結派；另一方面，面對美國近期又打「台灣牌」、設計蔡英文「過境」的系列安排，中國既在外交場域高調聲明自身立場，亦精準設置「圍台軍演」向「台獨」勢力亮劍。可以說，面對美國打壓，中國展現了自身的清醒理性，甚至是一定程度的前瞻性，從而不被美國帶節奏。

早在2008年，美國外交關係協會會長Richard Haass已撰文指出，美國主導的單極世界已經結束，21世紀將是一個無極世界。由此可見美國不乏清醒的精英人士，而執迷的政客則需盡早擺脫執妄。

作者是時事評論員

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[歐陽五]