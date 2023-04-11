盧文端：馬英九和平之旅與祖國大陸對台方略

台灣面臨和平與戰爭的抉擇

馬英九今次大陸之行，是在外界看來台灣已是「兵凶戰危」的特殊背景下展開。民進黨當局「倚美謀獨」，去年邀請時為美國第三號人物的眾議院議長佩洛西竄台訪問，美國與民進黨當局不僅合謀延長台灣青年服兵役時間，企圖將台灣變成對大陸作戰的武器庫，而且美國拜登總統甚至還透露已有「毁滅台灣」計劃。在佩洛西竄台訪問後，解放軍舉行環台軍事演習，展示祖國大陸維護國家統一的強大意志和實力。「台獨」就是戰爭的嚴酷現實擺在台灣民眾面前。正如馬英九總結大陸之行時坦言，很憂心當前情况，「執政者」持續將台灣帶入險境，未來就是和平與戰爭的抉擇。事實上，愈來愈多不願充當「台獨」炮灰的台胞希望擺脫「台獨」的戰爭綁架。馬英九的祭祖和平之旅帶出了台灣民眾期待和平的聲音，台灣一個網絡投票結果顯示，高達74.7%網友對馬英九訪陸感「樂觀其成」。

大陸接待馬英九到訪，給予非常周到的禮遇，表達了期待兩岸同胞共同維護台海和平穩定的真情實意。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤專程去武漢會見馬英九，不僅轉達習近平總書記對馬英九的親切問候，充分肯定了馬英九為發展兩岸關係作出的重要貢獻，而且明確表示兩岸同胞一家親，要堅持「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展。

台灣堅持「九二共識」才有出路

祖國大陸已確立新時代解決台灣問題的總體方略，要求在體現一個中國原則的「九二共識」政治基礎上，堅持推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅持團結台灣同胞、爭取台灣民心。馬英九的祭祖和平之旅符合大陸對台總體方略精神，自然受到大陸方面重視和禮遇。同時，大陸對台總體方略還要求堅持粉碎「台獨」分裂圖謀、堅持反對外部勢力干涉。台灣地區領導人蔡英文最近「過境」竄美，在加州與美國眾議院議長麥卡錫會面，宣揚「台獨」。祖國大陸不僅對相關機構及搞事者予以制裁，而且組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，對「台獨」分裂勢力發出嚴重警告。由馬英九大陸之行與蔡英文「過境」竄美所帶來的不同後果可清楚看到，台灣只有堅持「九二共識」才有出路。

必須指出的是，大陸對台方略的根本要求和目標就是堅定不移推進及實現祖國統一。祖國必須統一也必然統一，這是不可逆轉的歷史大勢，筆者對此充滿信心。這主要是因為祖國大陸不僅已牢牢掌握兩岸關係主導權主動權，而且愈來愈具備解決台灣問題的強大實力。早前全國兩會通過國家機構改革方案，其中科技發展和金融安全是重點。這既是大陸本身高質量發展、應對美國圍堵遏制的需要，亦是為解決台灣問題做好充分準備。大陸對台總體方略堅持決不承諾放棄使用武力，就是要以強大的武力作為支撐和保障，盡最大努力實現和平統一的目標。

從對台方略理解港澳領導體制

中央處理香港事務，從來都是從祖國統一大業這個戰略大局加以考量。對於組建中央港澳工作辦公室，一些評論和分析多是着眼於香港本身事務。這顯然是不夠的，甚至可說是沒有抓到問題關鍵和核心。實際上，中央組建港澳辦，與中央對台灣工作的領導體制完全一樣，也是為了對港澳工作實行更強而有力的直接領導，以適應國家解決台灣問題的需要。因此亦可以說，組建中央港澳辦，也是中央對台總體方略的要求和其中一個組成部分。

據報道，美國國務院副助理國務卿華自強最近訪港曾警告美商，在港加大投資要自行承擔風險（編者按：美國駐港領事館發言人其後澄清，有關華自強的說法不準確；發言人指美國僅就香港不斷變化的情况和風險，及其可能對生活和營商構成的影響，提供事實性及直接的評估）。這裏帶出一個值得關注的重要信號：一旦國家因形勢所逼不得不出手解決台灣問題時，美國將對華展開瘋狂制裁行動，香港也會是打擊目標。面對美國這個金融帝國的制裁，這對作為國際金融中心的香港當然是一個嚴峻挑戰。不過，這裏有危也有機。

俄烏戰爭發生後，美國帶領西方國家對俄羅斯發動核彈級的金融制裁，連瑞士也放棄「中立國」信譽加入制裁行列，強制凍結來自俄國的金融資產，結果嚇跑了大量有錢人。許多資金尤其是華人資金，為逃避美國、西方管制，大量向新加坡、香港等金融中心轉移。

比較而言，新加坡的優勢不如香港。新加坡一是經濟體量小，難以抵禦外來巨大衝擊；二是抗壓能力低，很難逃脫與瑞士相同的命運。香港則不同，有強大祖國做後盾，不僅能抵住任何外來衝擊和壓力，而且會在打破美國金融封鎖、實現祖國統一方面擔當重要角色。因此本人認為，香港要多了解和貫徹國家新時代解決台灣問題的總體方略，抓緊做好以下三方面工作：

一是講好香港的「一國兩制」故事，既利用香港的特殊地位爭取台灣民心，也帶動一國兩制台灣方案的討論，又為統一後的台灣治理提供借鑑。

二是準備應對美國金融制裁，做大人民幣離岸中心，做大人民幣跨境支付系統（CIPS）平台、數碼貨幣交易系統等，以逐步減輕對美國控制的SWIFT（環球銀行金融電信協會）的依賴，維護香港和國家的金融安全。

三是抓住機遇進一步做大做強香港的國際金融中心，不放棄與美元掛鈎的聯繫匯率，吸納包括美元資產在內的各種金融資產，發展全球資產管理中心，大力增加香港金融體量和抗壓能力。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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