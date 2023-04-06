莊榮輝：物管修例力度不足 業主難擋圍標集團

建築物管理條例（香港法例第344章）已經有超過10年沒有修訂，筆者有份成立的「全港業主反貪腐反圍標大聯盟」，過去10年已處理逾1200宗個案，涉及大廈管理和屋苑大型維修的爭議，當中更不乏涉嫌圍標的個案。因此，大聯盟一直要求政府修訂建築物管理條例，堵塞其法律上的漏洞；更積極倡議要設法杜絕偽冒授權書，及提高對違規者的刑罰，以產生阻嚇效果。

然而，是次修例有嚴重不足之處，因此民主黨對政府的修例有以下一些觀察和建議——

（1）縱容假授權，助長大圍標

在多個揭發圍標問題的屋苑中，均發現被不法分子以假授權冒認業主，藉「業主代表」之名，行使業主之權，在揀選維修工程顧問或承辦商時，選取自己指定的公司，從中取利。因此，若不盡快修例、堵截假授權，只會繼續讓圍標集團有機可乘，變相助長圍標。

（2）提高法定人數，鼓勵業主參與

現時法例沒有規限業主必須親身出席業主大會，而是可以透過發出授權書，由其他人以業主代表身分出席會議及代表其投票。是次修例建議，維持出席業主大會法定人數為業主總數的10%，但增設業主親自投票規定為5%或不少於200名業主，對鼓勵業主參與法團事務效用不大。如提高業主大會法定人數至20%，將有助促進大型維修工程議決的討論，亦有助減低不法之徒以大量假授權操控投票結果的機率。

（3）投票方式無規管，業主權益無保障

現時法例沒有規定投票方式；當有重大事項，如議決開展大維修的表決時，有法團使用選票投票，最荒謬則是以舉手方式投票。當投票方式無規管，小業主日後如果對投票結果有質疑，便無法查閱選票。對業主循法律途徑追究，實為一大阻礙，嚴重損害業主權益。

（4）捍衛小業主權益，要求修例堵漏洞

建築物管理條例附表3第1（2）條列明，主席在收到不少於5%的業主要求後，須於14天內召開業主大會；並在收到要求後45天內，舉行該業主大會。當主席沒有按照法例履行此職務時，按現時修例建議仍然沒有罰則。現時有不法之徒透過此法律漏洞，公然違法，以不同手段拖延甚至拒絕召開業主大會，有不少小業主因此需要循法律途徑及以「打官司」方式，要求主席召開業主大會。

冀政府做得更快更多更強

多年以來，屋苑在大廈管理上惹來不少爭議，很多小業主希望政府修例，解決業主的爭議，當中最重要的問題包括：（1）大維修資訊不流通，對小業主不利；（2）有心人利用法例漏洞；（3）民政部門有權不用、敷衍塞責；（4）倘啟動官司，是「用自己錢打自己錢」。

部分業主亦因大維修的苦况，要求民政事務處介入不果，最終要對簿公堂，案件曠日持久，對希望保障自身權益的小業主造成沉重負擔和壓力。

政府是次修例力度不足，市民望穿秋水，只換來小修小補！我們希望當局可以做得更快、更多及更強。法例條文應有規律地按時修訂，令其能夠與時並進；修訂亦應更清楚釐定屋苑法團主席、司庫、秘書及委員的權責，循杜絕偽冒授權書及增加法團透明度等方向，改良現行法例。而最重要是加強罰則，增加阻嚇性。

最後，市區重建局最近開展了新一輪樓宇維修津貼計劃，予業主立案法團和合資格業主申請。我們建議市建局及政府考慮要求申請有關資助的業主，於相關大型維修的業主大會中有一定的出席率，才可以得到資助，從而增加業主的參與度。

作者是民主黨房屋政策發言人

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[莊榮輝]