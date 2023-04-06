李梓成：香港藝術節的一課

第51屆香港藝術節早前完結，但樂迷、演出者甚至可能主辦單位似乎都知道，這是紕漏不少的一屆。各宣傳品多次出現「The 51th」的文法錯誤；鬧市的大型廣告寫錯演出場地，幾至觀眾向隅。小失誤容許小修小補，也可全以「個別事件」睜一眼閉一眼；但由國際一流指揮家聯袂知名樂團壓軸的閉幕演出，卻場面混亂。工作人員在表演期間安排遲到觀眾入場，導致表演幾番暫停；大量觀眾在應該保持沉默的樂章之間拍掌，引來樂迷指摘主辦方安排不周。藝術節早前發布了當晚指揮家的聲明，認為並無不妥，更惹非議。

自以心為形役

這場應該「說好香港故事」的音樂會，讓彼岸洋樂師能一睹香港觀眾向來嫻熟音樂會禮儀的民風，本是最理想的期望；所以在音樂轉接間拍掌，遲到者又出出入入，尷尬非常。很多平時自律的樂迷，首先將矛頭指向可能平時甚少出席類似場合的贊助商，畢竟香港觀眾素有良好音樂會禮儀，至少在一般本地九大藝團舉辦的節目，鮮聞出現如此混亂情况。

藝術節的閉幕演出一向隆重其事，正如是次節目獻藝的德國班貝格交響樂團（Bamberg Symphony）去年獲國際古典音樂大獎，執棒的胡薩（Jakub Hruša）曾與柏林愛樂等世界頂尖樂團合作。這高水準大製作，自然需要巨款，所以藝術節及世界所有主辦方都會尋求贊助，由商界捐貲玉成，這做法原是美事。

但音樂會節目之一為匈牙利先鋒派作曲家利蓋蒂（György Ligeti）的《交響詩》，由100台拍子機演奏，偏偏就很考驗觀眾的學養，尤其是平時少炙現場音樂會的人。響鳴的拍子機，逐漸由100減少至零，指揮家的原意是萬籟俱寂的當下揮棒率領樂團直接進入下首交響曲，無奈這轉接因觀眾在他手勢仍保持之際鼓掌，而未能一氣呵成。

節目有贊助，就有更廣的觀眾層。以抽離此樂壇生態的角度一味怪責不熟悉音樂的觀眾，於事無補，唯寄望主辦方下次有相同情况時，宜不避叨嘮地在節目開始前以更多、更仔細的廣播及場刊文字，提醒觀眾各項禮儀。

知來者之可追

隨着輿論在網絡發酵，藝術節於閉幕演出後的4天，在官方社交平台就事件開腔（註1），表示指揮家致函大會，對觀眾的熱情致以謝忱，並回應社交媒體上的議論。

捷克指揮家胡薩既不諳網絡上主要以中文撰寫的批評，而樂團結束本港演出後又風塵僕僕開展台灣之行，而且通篇親筆信中，未見有一字言明這是關於對網絡言論的回應，主辦方稱「指揮家回應社交媒體上的議論」的說法，容易令人混淆。

而且，聲明終究是指揮家大方之舉，不能本末倒置地自我感覺良好，認為連串事件並無不妥。某些觀眾無法按捺熱情猶自可，但混亂的開端是主辦方在門票及宣傳品明言「遲到觀眾須於第一曲奏畢後方可進場」，當日卻在樂章之間安排遲到的觀眾入場，擾擾攘攘，使指揮家和樂團無端未能演奏下去而躊躇難安，讓準時的觀眾覺得自己反而是受罪者。至今，仍然無人就此事作任何解釋。

主辦方需回應

今屆藝術節的口號是「前行」。樂迷希望受重視，希望官方與大眾同行而非獨行。主辦方要回應以上兩個問題的責任和日後對策，助平息義憤。

現時香港很多事情停留在撻伐層面，爭議過後，悠悠之口怨懟仍在，受批評者未妥當回應，然後新事又至。香港藝術節官方安排的藝術評論班導師，事後在社交媒體直言「禮崩樂壞」（註2）。然而一時的大窘，顯然不必直接宣布淪亡。逞一時之快而叫囂，未免過於膚淺，於事無補。

如果要問音樂會是否值回票價，答案仍為「是」。香港藝術節這一課，叫大家明白到文化生態與現實的不協調，也使人反思社會不宜停留在互相攻訐的層面。「禮崩樂壞」為全社會放浪形骸，筆者相信仍有志士能人，為不讓香港崩壞而努力，尤其是克服重重難關帶來現場演出的各創作團隊和演出者，他們值得擊節讚賞。

註1：https://bit.ly/3nD6KZ6

註2：https://bit.ly/40Z9GOb

作者是倫敦大學演奏及民族音樂學雙碩士

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[李梓成]