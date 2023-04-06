李立峯：轉變中的香港網絡另類媒體世界和讀者群

從傳播政治經濟學的角度看，小型網媒背後沒有巨大資本支持，一方面使它們較難產生影響，甚至連維持營運都不容易；另一方面卻令它們能獨立於社會權力架構之外。所以，當香港的新聞自由多年來逐步受壓時，部分小型網媒往往更能堅持專業原則和批判精神。傳播學者常把這種媒體稱為「另類媒體」（alternative media），帶有主流新聞媒體以外的另類選擇的意味。

在2019年反修例運動及2020年《港區國安法》實施後，香港媒體有兩個眾所周知的發展。首先，強調自由主義新聞理念的媒體受壓，多間機構出現重大人事變動，《蘋果日報》在2021年中結業；網媒當中，「立場新聞」及「眾新聞」亦分別在2021年底和2022年頭先後結業。但在這背景下，過去兩年，一些網媒仍堅持運作，同時亦有好一些新聞工作者作出新嘗試，再加上一些移居海外的香港新聞工作者成立了海外港人媒體，這也使香港的網絡另類媒體世界未至死寂。

不過，在轉變中的政治和社會環境中，有多少人會關注各網絡媒體？這些新舊網媒的讀者有什麼特徵？中文大學新聞與傳播學院剛在3月完成一個調查研究，訪問了1015名香港市民，部分研究結果就跟轉變中的網絡另類媒體相關。

首先，圖1顯示受訪者有沒有接觸各新舊網媒的內容。對於有近20年歷史的「獨立媒體」，有約三成被訪者指自己未聽過其名字；會偶然或經常看到其內容的被訪者，則合共約33%。對於歷史短一些和面向大中華區讀者的「端傳媒」，則有六成被訪者指自己沒有聽聞過其名字；會偶然或經常看到其內容的被訪者有約16%。

小型網媒接觸面有限 屬正常現象

至於新成立的網媒，因為為數不少，調查沒有逐一詢問；而且這些網媒成立歷史很短，逐一詢問的話，可能絕大部分被訪者都會表示未聽過。所以問卷題目先概括地指出「近年有些新的小型網媒出現」，並舉了幾個例子（如「法庭線」），然後問被訪者有沒有聽過或看過這些新型網媒。結果，五成半指自己未聽過；偶然會看或經常看的則佔22%。

同樣地，問卷概括地指出有「新聞工作者在海外建立網媒去報道香港的事情」，然後詢問被訪者有沒有接觸這些媒體。結果也有約五成半人指自己未聽過那些媒體；偶然或經常看的則有約18%。

小型網媒接觸面不闊是正常的。回到2013年，筆者也做過類近調查，當時只有2.9%被訪者指自己「間中或經常瀏覽」獨立媒體，2.8%「瀏覽過一兩次」，11.5%「聽過但沒有瀏覽過」，其餘的都沒有聽過。當年剛面世不久但較有聲勢的「主場新聞」，也只有6.5%被訪者「間中或經常瀏覽」，3.2%「瀏覽過一兩次」，及14.8%「聽過但沒有瀏覽過」。相比起來，圖1的數字並不算低。

擬移民者更多接觸另類媒體

網絡另類媒體的讀者有什麼特徵？首先，網絡在傳統上被視為年輕人的世界，但不知不覺間，網絡其實早已不算什麼「新媒體」，不同年齡層的人都會上網。接觸各新舊網媒的被訪者的年齡分佈如何？

圖2顯示相關結果，較年輕的被訪者的確更常接觸獨立媒體、端傳媒及各本地新網媒的內容。不過有趣的是，年長被訪者較年輕被訪者更常接觸海外港人媒體。一個可能的解釋是，不少被訪者把已經移居海外的一些意見領袖的個人頻道，都視為海外港人媒體。而筆者在過去一段時間中得到的認知是，個別意見領袖的個人頻道在年長市民中是頗受歡迎。

年齡之外，調查亦詢問被訪者有沒有計劃移民。當市民開始思考甚至計劃移民時，他們的媒體使用會否不一樣？圖3顯示，無論是對哪一個或哪一類網媒而言，接觸最多的，都是「想過」或「有計劃」移民，但又未真正着手進行的人。這是可以理解的。不少網絡媒體的特色，是它們較傾向堅持新聞專業理念以至自由民主這些價值。同樣抱持這些價值的市民，一方面較可能成為讀者，另一方面亦較可能對香港的社會狀况感到不滿，因而產生移民念頭。至於已着手搞移民的人，在去意已決下，則可能開始減少對本地時事的關心，所以網絡媒體的接觸度會低一些。

堅持信念的意義

回到文章開首指出，在過去幾年政治和社會環境急速變化下，無論是持續運作的舊網媒抑或新成立的網媒，似乎都代表着一種對理念和價值的堅持。在香港社會不同角落，可能都有不同的人嘗試堅守不同崗位，或者作出一些新嘗試。這次調查問到被訪者認為香港在未來全面民主化的機會有多大，超過六成被訪者認為可能性很低。調查再問這些被訪者，會否同意「雖然重大社會轉變可能難以發生，但堅持信念仍然是可能和有價值的」。筆者感興趣的是，各網絡另類媒體的使用者，會否都是傾向認同堅持信念的人？

圖4顯示情况的確如此。把被訪者分為同意該句子的人，以及不同意該說法或表示一般的人，前者的確更有可能是各網絡媒體的使用者。

總括而言，香港的網絡另類媒體未必有幾年前的蓬勃和社會影響，但新舊網媒的存在，仍然在一定程度上補足了主流媒體的不足。這些媒體在運作時，很可能均需要用各種方法適應新的社會、政治和法律環境，但同時它們的存在，也代表着一種對新聞專業或某些價值理念的堅持。當它們持續存在，而又能不時報道重要社會議題時，亦說明了堅持信念的可能和意義。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

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