歐陽五：中國憑何成為全球「強磁場」

【明報文章】用「過江之鯽」來形容近期到中國參訪的世界政商名流，或許有點誇張；但從新加坡總理李顯龍到西班牙首相桑切斯，從美國副助理國務卿華自強（Rick Waters）到日本外相林芳正，從蘋果公司行政總裁庫克到輝瑞公司董事長艾伯樂……這名單正在不斷加長，法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩據報也已在做訪華前的最後準備。那麼，中國憑什麼成為吸引全球的「強磁場」？
完成政府換屆 釋放穩定信號
（1）國內政治穩定性和政策連續性
中共二十大後，中國領導人在國際場域的活躍度明顯增強。這固然與中國內地疫情防控政策調整有關，也離不開世界動盪不安這個大背景。3月中上旬，中國新一屆政府完成換屆。政權的平穩過渡和新政府的組成班底，明確向外界傳遞穩定、務實、開放的信息。
畢竟，誰都不希望看到一個在世界上有舉足輕重地位的大國，今天「退群」，明天又高調重返；昨日強調本國利益優先，明日又要求其他國家選邊站。尤其在極左和極右力量於多國造成社會撕裂、政局動盪甚至攪動世界風雲的情勢下，無論從國際政治還是跨國資本的角度看，一個穩定的中國，是世界希望看到的，也是國際政商人士頻密到訪北京希望了解的。
對於國際社會關切，中國高層有體認，也有回應。從中國最高領導人習近平一個下午會見3位總理（首相），到總理李強、國家副主席韓正、外長秦剛等人的表態，中國將繼續保持內外政策連續性、發展的穩健性，信號已非常清晰。
（2）對世界安全與和平的建設性貢獻
當前全球經濟復蘇乏力，局部戰爭不時發生，恐怖主義、重大傳染疾病、氣候變化等非傳統安全威脅持續蔓延，世界亟需和平、理性的聲音和力量。近期中東地區和解外交頻現，多國關係呈現回暖態勢，被普遍認為與沙特阿拉伯及伊朗這對多年宿敵，在北京實現和解有莫大關聯。這也與部分國家在中東表面勸和促談，實際「拉偏架」甚至煽風點火、輸送武器，加劇中東亂局，形成對比。
正如新加坡總理李顯龍多次強調，世界上多數國家不希望在大國博弈中選邊站。同樣，國際社會亦不希望出現更多的地緣政治爆點。這幾年，受烏克蘭危機影響，台灣被炒作成「地球上最危險的地方」。華盛頓及北京都強調保持台海和平穩定，到底是誰從中作梗呢？
一邊，是華盛頓允許官方文件中不敢承認的所謂台灣「領導人」蔡英文長時間「過境」，由鷹派智庫高調為她頒獎，甚至極有可能安排美國第三號政治人物、眾議院議長麥卡錫與之會面。另一邊，是北京對馬英九回大陸祭祖參訪的妥善接待，強調的是慎終追遠的共同文化、歷史記憶、相同的血脈和融合發展，以及兩岸青年打破認知隔閡的交流。究竟是誰為台海局勢降溫，誰又在火上澆油，明眼人一看便知。
對世界經濟增長有重要貢獻
（3）中國經濟持續增長和開放包容
即便全球經濟面臨衰退危機，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃仍預計，今年中國對世界經濟增長的貢獻率將超過三分之一。實際上，過去10年中國對世界經濟平均貢獻率超過30%。這也是那些在全球產業鏈、供應鏈中佔據重要地位的跨國公司，扎根中國市場的重要原因。
當前國際局勢的動盪，讓跨國投資者分散風險考量明顯上升，中國官方對此已有應對。本月中旬，「買全球、賣全球」的消費品博覽會，及有60餘年歷史的進出口商品交易會（廣交會）將相繼開幕。更重要的是，一系列旨在降低准入門檻、對接國際高標準經貿規則、改善營商環境的制度開放措施不斷釋出，如中國商務部正在完善問題收集、協調解決、監測預警和突發事件快速響應機制，建立常態化交流、針對性的服務、精準式招商聯動協調機制，建立地方服務重點外資項目調度機制等。
輝瑞董事長艾伯樂在北京表示，中國政府在全國兩會重申制定政策以鼓勵和保護外資的承諾，在全球經濟面臨重大挑戰的時刻，各國政府需更堅定地貫徹此類政策。相信這也是全球投資者的共同心聲。
作者是時事評論員
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