歐陽五：中國憑何成為全球「強磁場」

完成政府換屆 釋放穩定信號

（1）國內政治穩定性和政策連續性

中共二十大後，中國領導人在國際場域的活躍度明顯增強。這固然與中國內地疫情防控政策調整有關，也離不開世界動盪不安這個大背景。3月中上旬，中國新一屆政府完成換屆。政權的平穩過渡和新政府的組成班底，明確向外界傳遞穩定、務實、開放的信息。

畢竟，誰都不希望看到一個在世界上有舉足輕重地位的大國，今天「退群」，明天又高調重返；昨日強調本國利益優先，明日又要求其他國家選邊站。尤其在極左和極右力量於多國造成社會撕裂、政局動盪甚至攪動世界風雲的情勢下，無論從國際政治還是跨國資本的角度看，一個穩定的中國，是世界希望看到的，也是國際政商人士頻密到訪北京希望了解的。

對於國際社會關切，中國高層有體認，也有回應。從中國最高領導人習近平一個下午會見3位總理（首相），到總理李強、國家副主席韓正、外長秦剛等人的表態，中國將繼續保持內外政策連續性、發展的穩健性，信號已非常清晰。

（2）對世界安全與和平的建設性貢獻

當前全球經濟復蘇乏力，局部戰爭不時發生，恐怖主義、重大傳染疾病、氣候變化等非傳統安全威脅持續蔓延，世界亟需和平、理性的聲音和力量。近期中東地區和解外交頻現，多國關係呈現回暖態勢，被普遍認為與沙特阿拉伯及伊朗這對多年宿敵，在北京實現和解有莫大關聯。這也與部分國家在中東表面勸和促談，實際「拉偏架」甚至煽風點火、輸送武器，加劇中東亂局，形成對比。

正如新加坡總理李顯龍多次強調，世界上多數國家不希望在大國博弈中選邊站。同樣，國際社會亦不希望出現更多的地緣政治爆點。這幾年，受烏克蘭危機影響，台灣被炒作成「地球上最危險的地方」。華盛頓及北京都強調保持台海和平穩定，到底是誰從中作梗呢？

一邊，是華盛頓允許官方文件中不敢承認的所謂台灣「領導人」蔡英文長時間「過境」，由鷹派智庫高調為她頒獎，甚至極有可能安排美國第三號政治人物、眾議院議長麥卡錫與之會面。另一邊，是北京對馬英九回大陸祭祖參訪的妥善接待，強調的是慎終追遠的共同文化、歷史記憶、相同的血脈和融合發展，以及兩岸青年打破認知隔閡的交流。究竟是誰為台海局勢降溫，誰又在火上澆油，明眼人一看便知。

對世界經濟增長有重要貢獻

（3）中國經濟持續增長和開放包容

即便全球經濟面臨衰退危機，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃仍預計，今年中國對世界經濟增長的貢獻率將超過三分之一。實際上，過去10年中國對世界經濟平均貢獻率超過30%。這也是那些在全球產業鏈、供應鏈中佔據重要地位的跨國公司，扎根中國市場的重要原因。

當前國際局勢的動盪，讓跨國投資者分散風險考量明顯上升，中國官方對此已有應對。本月中旬，「買全球、賣全球」的消費品博覽會，及有60餘年歷史的進出口商品交易會（廣交會）將相繼開幕。更重要的是，一系列旨在降低准入門檻、對接國際高標準經貿規則、改善營商環境的制度開放措施不斷釋出，如中國商務部正在完善問題收集、協調解決、監測預警和突發事件快速響應機制，建立常態化交流、針對性的服務、精準式招商聯動協調機制，建立地方服務重點外資項目調度機制等。

輝瑞董事長艾伯樂在北京表示，中國政府在全國兩會重申制定政策以鼓勵和保護外資的承諾，在全球經濟面臨重大挑戰的時刻，各國政府需更堅定地貫徹此類政策。相信這也是全球投資者的共同心聲。

作者是時事評論員

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[歐陽五]