梁毓偉：多管齊下增青年宿舍 別讓青年等到變中年

兩個於上月啟用的青年宿舍項目，分別為「保良局李兆基青年綠洲」，以及由香港青年聯會營運的「BeLIVING Youth Hub」。前者為政府資助非政府機構自行興建青年宿舍（筆者形容為「青年宿舍計劃1.0」）的第二個落成項目，提供1680個宿位。後者則為政府由今年起資助非政府機構租用合適酒店和旅館轉作青年宿舍（筆者形容為「青年宿舍計劃2.0」）的首個獲批項目，將銅鑼灣一整幢酒店改建為青年宿舍，最多供應194個宿位。

筆者早前實地參觀兩間青年宿舍，房間寬敞舒適，基本住宿設備齊全，青年收拾好行李便可即時入住。兩間青年宿舍各有優點，「青年綠洲」設有廚房、圖書館、籃球場、平台花園及燒烤場等多種公用設施，動靜皆宜。「BeLIVING Youth Hub」則位置優越、交通便利，距離銅鑼灣港鐵站僅5分鐘路程，周邊民生配套完善。

「BeLIVING Youth Hub」已開始入伙，率先入住的租客中有一名26歲男生，任職髮型助理的他家住慈雲山的公屋，在銅鑼灣上班，今次申請青年宿舍正看中其地點方便上班，省下的交通時間可留在髮型屋多加練習、精進手藝，又可以便宜租金享受私人空間。有意入住青年宿舍的不止這名男生，青聯的朋友告訴筆者，正式招租兩星期瞬即接到300個申請，反應十分熱烈，顯示青年宿舍渴市，呼籲更多有心的非政府機構和酒店業界參與計劃。

志願服務非「社服令」 助自我增值

數據告知大眾，規定青年租戶每年完成200小時社區或志願服務的入住條件，未有嚇怕青年。事實上，此條件並非如外界戲稱般是「社會服務令」；非政府機構均致力提供多元的志願服務和青年活動供青年參加。青聯籌辦的「Be好鄰里活動」早前就有「CEO職場同你講」、參觀Art Basel等活動；住戶又可報名做宿舍導賞員，帶領青年「睇樓」當作志願服務。

青年亦可自行提議志願服務內容，例如髮型助理可發揮個人手藝，為青年宿舍的其他住戶或社區上有需要人士剪髮。筆者則建議非政府機構可以組織並引領青年租戶籌辦社區服務，青年從構思到落手落腳執行全程參與，可培育其領導才能、溝通技巧、時間管理、團隊合作精神等軟技能，獲得新知識和經驗，讓青年一邊回饋社會、一邊自我增值。他們在服務的過程也可認識到新朋友，擴闊社交圈子，增加社會資本。

准分層租用添誘因 推高短期供應

青年宿舍供不應求，當務之急是盡快增加宿位。不過「青年宿舍計劃1.0」覓地和建造需時，餘下的5個項目預計最快要到2025年方竣工。為填補未來數年的供應缺口，政府短期應預留彈性發展「青年宿舍計劃2.0」，同時研究推出「3.0」、「4.0」、「5.0」，多管齊下加大長遠供應。

雖有指通關後旅客重臨，令酒店業界對「青年宿舍計劃2.0」興趣大減，筆者卻認為計劃仍大有可為。過去部分酒店有採長租形式租出房間，換取穩定的住客收入，經營模式與「青年宿舍計劃2.0」實質類近。惟政府目前以5年租期及整所酒店租出為優先審批，若容許租賃模式有更多彈性，例如分層出租、縮短租用年期，增添誘因，料可吸引更多酒店加入計劃，追加短期宿位數量，以達成5年內增加3000個額外宿位的政策目標。

筆者亦歡迎政府早前於賣地計劃撥出樓面作「青年宿舍計劃3.0」，當局也應該同時加緊研究改建空置廠房、校舍、市區重建等各種方式作為「4.0」、「5.0」……增加長遠供應，待長期項目建成後，短中期項目如酒店青年宿舍便可有序退場。

作者是立法會議員、青年發展委員會副主席

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[梁毓偉]