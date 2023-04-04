陳學鋒：批評「賤賣」不恰當 理性解決土地房屋問題

首先，土地價格隨不同時間、環境及其他因素有升有跌，本土研究社只看近年賣地情况，便指控政府「遷就發展商」、懷疑「向市場讓步，務求盡快賣出土地保障政府收入」、「將土地供應及規劃的主導權拱手相讓」，並不可取。

幾年前，本土研究社出版《供不得其所：香港長遠房屋策略新視野》一書，內容提到房屋政策未能解決市民需要的根本原因就是高地價政策，「作為全港的最大地主，政府是高地價政策最大的受惠者」。書中更提到，「政府房屋供應的首要考慮是樓價不能跌……地產商和物業投資者看穿政府不想樓價下跌的保守心理，自然肆無忌憚地入市炒賣」，導致樓價只升不跌。

「高地價政策」並非政策

幾年後的今天，政府減價出售土地，本土研究社卻批評政府「賤賣」，亦質疑「麵粉價低或不等於麵包價平」，指政府減價賣地不會令樓價下調。賣地價格高，本土研究社批評政府受惠；賣地價格低，本土研究社批評政府遷就地產商。其實在市場機制下，賣地價格的高低需要按市場調整；但本土研究社不論地價高低，多年來任何時候都批評政府的土地政策，實在難以服眾。

第二，本土研究社一直所說的「高地價政策」及「賤賣土地」，均沒有清晰定義，只屬口號式指控。其實，「高地價政策」並不是一項政策，而是社會對港府以高價賣地收益作政府主要財政收入的一個觀察，極其量是對政府在該時期運用的財政哲學及方向的一個指控。但若所謂「高地價政策」確實存在，又何來今天「賤賣土地」的批評？今天政府願意降低價格賣地，又能否抹去「高地價政策」帶來的污名？對於未有清晰定義的詞語，筆者認為公眾應多加警惕，以免被有心人誤導。

第三，本土研究社指控政府受制於市况而平價賣地，是將土地供應及規劃主導權拱手相讓予地產商，是有失公允的。我們要思考的問題是，在樓價下跌時持續供地，到底是會令樓價上升還是受壓？樓價受壓是地產商樂見的結果嗎？若否，平價賣地究竟是在遷就地產商、將主導權拱手相讓，還是在跟地產商對着幹？筆者認為，本土研究社指控政府平價賣地是要惠及地產商，十分牽強。

政府願降價賣地 應當支持

其實，政府願意降低價格出售土地，確保土地供應量穩定，我們應當支持。歷來，香港地價、樓價大起大落，除了受外圍環境影響，更重要是市場對土地供應不穩有憂慮。

過去，港府的土地房屋政策缺乏長遠規劃，在興建居屋、開發土地等工作上時快時慢，甚至曾停止開發土地多年，導致房屋及土地供應欠缺穩定。今天，我們應更理性、務實地解決土地房屋問題，從多方覓地、保持土地及房屋穩定供應，有秩序地逐步紓緩房屋緊張，讓市民及市場對一定時間內的房屋土地供應有一定了解和信心，地價及樓價自然不會大起大落，房屋問題亦能夠隨着時間而得到改善。

作者是立法會議員、民建聯副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳學鋒]