狄志遠：政府的包容 能夠促進社會和諧

其中之一，是由於《禁蒙面法》的存在，警方必然要求公眾集會者遵守法例。事實上，即使警方在不反對通知書沒有如此要求，公眾集會者亦必須遵守有關要求，因為這是法律的規定。從報章報道看，警方也似乎在此事的執法上酌情處理，這是值得肯定。當然，公眾也有聲音要求，香港社會已經「由亂到治」，是不是時候檢討禁蒙面法的規例？

識別公眾集會參與者 有很多方法

有關警方在公眾集會不反對通知書上，要求加上容易識別的裝飾，這是方便警方識別參與遊行集會人士。其需要只是「識別」而已。警方其實可以完全將此事交由公眾集會主辦單位決定如何做，後者提早向警方表達有關安排就可以。例如最近有團體遊行，參加者被要求統一掛上「頸牌」，在觀感上確實不算雅觀；但說這是「狗繩」，甚至說是「標籤猶太人」，確實已經是「上綱上線」了。大家只求識別而已，當中可以有很多處理方法。

哪知這邊有人無限「上綱上線」的時候，那邊保安局長鄧炳強的回應又是另一種「上綱上線」，說有人批評警方要求集會人士掛「頸牌」是「戴狗繩」、是「標籤猶太人」，是企圖「挑動市民對政府不滿和仇恨、危害國家安全」。只是公眾集會的辨識參加者的問題，本來就是技術的問題、只是溝通的問題，為何大家要互相「上綱上線」？若大家都持這種對抗心態，社會如何復和？這是無助令社會復常。

對政治漫畫太認真 失幽默感

同樣態度適用於處理尊子的政治漫畫。政治漫畫就一定是有諷刺性的、不太認真、令大家有一種「會心微笑」而已。政府對尊子政治漫畫也是太過認真，失去那種幽默感。政府要是能夠對不同言論有足夠的包容，如此社會才能真正和諧。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]