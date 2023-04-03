鄭立：政府可考慮取消港隊

當由他們播放每個隊伍的國歌時，如果他們採取在網絡上用搜尋方式去取得歌曲的話，那就很有可能會播錯國歌，因為香港並不是獨立國家，既然不是獨立國家，那就沒有國歌。要求每個組織都跟香港政府配合、守香港的法律，大概是不切實際的，因為自古以來要別人守自己的法律，就需要派兵征服對方。

網絡搜尋器的運作方式中，如果沒辦法找到完全一樣的結果，就會去找最接近的結果，這是演算法的邏輯。那要求該公司屈服可行嗎？基於Google的營收大過香港政府，恐怕對他們而言，這樣的要求就像夜郎國要求漢朝臣服一樣。

因此，求人不如求己，整個事情的起因在於香港隊存在。既然如此，徹底解決問題的方法，自然就是取消香港隊。如果沒有香港隊，國際賽事主辦單位就不再需要為香港隊找國歌，那就不會再犯這樣的錯誤了。

如果政府真的打算用此對策，配合推廣大灣區的政策，建議香港政府成立「大灣區隊」。基於香港就是大灣區的一部分，留港發展就是留在大灣區發展，以後香港運動員就加入大灣區隊，再投入成本在網絡上大量宣傳，大灣區隊的國歌就是《義勇軍進行曲》，那問題即可圓滿解決。如果不打算搞什麼大灣區隊，就直接加入中國隊好了。

作者是專欄作家

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[鄭立]