蘇賜福、譚兆文、趙永佳：人機互補共榮——培養青年善用科技 提升學習質素

生成式AI產品無疑為我們的生活帶來很多好處，但同時令部分教育工作者擔憂學生會不當地使用，例如用來寫報告或做功課，並且一字不改照單全收。誠然，若不假思索地照抄它們提供的答案，這不但令學習失去意義，更等同學術剽竊，有違誠信。近日便有一名中文大學學生被發現用ChatGPT做功課，這篇文章結果得分不高，負責教師指文章出現引用資料經不起驗證、內容缺乏細節等特徵。這例子反映ChatGPT雖然能快速解題，但答案仍欠缺細節和深度。

新科技不斷挑戰既有觀念

新科技的出現引起憂慮，並不新鮮。3年前當實體課堂變成視像教學時，亦有教育工作者擔心在沒有適當監督下，學生很容易會在上視像課時作弊。再說遠點，當Google於1997年推出搜尋功能時，學術界同樣擔心搜尋器會被學生和從事研究者濫用，鼓勵抄襲。

這些擔憂，當然無法阻擋視像軟件和Google搜尋器變成教育以至生活的一部分。新科技產品發展一日千里，不斷挑戰我們的既有觀念。生成式AI產品近日爆紅，再次突顯了這存在已久的張力。

無可置疑，生成式AI產品正催逼教育界反思教學工作。為進一步討論這問題，我們首先借用由美國教育心理學家Benjamin Bloom創立、於2001年修訂的「布盧姆分類法」（Bloom's taxonomy）。修訂後的分類法把認知活動分成6個目的，即記憶（remember）、理解（understand）、應用（apply）、分析（analyze）、評估（evaluate）及創造（create）。愈能把握較高的學習目的，代表學習者對有關學習內容有更整全了解。

現時，生成式AI產品在記憶、理解、應用等認知範疇均能勝任，而且因為它們背後有龐大數據庫支持，這方面的表現算是不俗。但就我們觀察，它在分析和評估方面仍有不足。雖然它們能夠寫詩作曲、做廣告文案、創作小說，惟它只是在閱讀大量現成文本後，再按用家給予的提示，從龐大數據庫中抽取資料重新組合。

確實，這種模仿式創造已經非常不簡單，但離真正天馬行空式原創行為仍相距甚遠；即使可以代勞，充其量都只能幫助認知過程中的記憶、理解、應用等較低階功能。下判斷和創意思考等高階思維部分，學生仍是要親力親為，並需透過不斷反思學習來提升自己這方面的能力。

21世紀要求的「4C」能力

21世紀的來臨意味着世界迅速數碼化和全球化，常規工作將減少。同時，非常規、講求資料分析的工種將迅速增加。專家指出，要回應21世紀的要求，人們需有「4C」能力，即批判思維（critical thinking），以及溝通（communication skills）、團隊合作（collaboration）和創新（creativity and innovation）能力。生成式AI縱使技驚四座，但於現階段仍未有4C能力。

若只懂囫圇吞棗地使用它們代勞，學生將永遠沒法提高其批判思維，溝通、團隊合作和創新能力；更甚的是，即使更聰明的AI亦不能完成教育的另一目標，就是培育正確的道德思維。

著名學者Noam Chomsky指出（註），有別於AI，擁有真正智慧的主體能夠進行道德思考。他稱儘管人類有無限創意，但同時會用道德法則來限制自己的行動，決定什麼應該做、什麼不應該做；人類更有能力自我批判這些道德法則。所以，透過與學生分享如何在日常生活中做正確的道德判斷，引領學生明白什麼是誠實、勤奮、堅毅、勇氣、同情心等品格，從而引導學生建立正向的價值觀、思辯人生意義等，都是唯有教師才能完成的任務。

6-P教學法

香港教育大學明白生成式AI的不足，但作為一種教學輔助工具，卻是潛力無限；只要恰當地使用，便有助培養學生的獨立思考、刺激其創新思維。我們因而鼓勵學生盡早接觸此等科技，同時建議同仁根據6個教學原則來評估學生使用AI的學習進程，即寫作部署（plan writing）、提問技巧（prompt questions）、初稿審閱（preview drafts）、正式撰寫（produce）、同儕互評（peer review）及學習歷程反思（portfolio tracking）。

首先，學生須展示審題、佈局及選材能力，擬定好寫作大綱及內容，並訂下適切的學習目標。第二，學生需掌握提問技巧，確保向生成軟件輸入明確清晰的指令，以取得有助進一步討論的素材。第三，學生預覽生成軟件提供的答案，運用獨立思考來反覆求證及分析，判斷資訊真偽。第四，根據生成軟件提供的答案，學生按其個人觀點和其他學術觀點整合成最終版本。第五，通過同儕評議來改進文章。第六，學生回顧整個學習歷程，反思應用AI的優勢與限制，並制訂相關改進策略。

科技確是雙刃劍，能否善用是關鍵。過往，教育工作者沒有把科技看成洪水猛獸，反而努力學習善用科技來提高學習成效，教育科技更成為一門專業學科。昔日教育界擔心Google會阻礙學習；今日，學生利用Google這神器能迅速找到他們感興趣的資訊，又可運用各種網上資源來理解複雜的概念，令學習更有動力和成效。當然，此功能也可能導致學生抄襲和剽竊他人成果，惟只要指導同學負責任地使用它，展現適當的批判思維，更好地評估和引用資訊來源，事實證明這雙刃劍仍是利多於弊的學習工具。

善用AI 讓學習變得更具意義

正如Google搜尋器和各種視像會議軟件最終能融入教育產業，成為教學良伴，新一代生成式AI產品最終亦會變成教學的一部分，對傳統的教學模式帶來改變。

香港的教育制度一直被人批評着重死記硬背，若能善用各種AI工具來幫助蒐集和組織資料、起草初稿，讓學生騰出更多時間思考論點之間的邏輯關聯、立論的組織架構，以至能夠把自己的看法和創意融入生成軟件提供的答案中，學習不是會因此變得更有趣味和更具意義嗎？

工業革命在200多年前發生時，亦有人說機械將有一日取代人類。但工業革命出現了兩個多世紀，人類仍無被淘汰；反而因機械取代人手，社會生產力得以提升，令人能夠過更舒適及多彩多姿的生活。

歷史告訴我們，科技與人類的所謂競賽，本質不是「你死我亡」，而是「互補共榮」。我們相信，無人能夠阻擋科技發展。與其無謂地擔憂，教育工作者要加倍努力的是，協助年輕一代裝備好這一項21世紀的新技能，令下一代能夠公平和負責任地善用AI工具，以及繼續做好包括建立學生批判能力、啟發他們創意、培養他們樹立正確道德思維等科技無法取代的角色。

註：Chomsky, Noam. "The False Promise of ChatGPT," The New York Times, 8 Mar 2023.

作者蘇賜福是香港教育大學數學與資訊科技學系高級講師，譚兆文是香港教育大學博文及社會科學學院執行編輯，趙永佳是香港教育大學社會學講座教授

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