顏汶羽：三隧「時變」方案 展現革新求變決心

然而香港的行車費用相對較高，而過海隧道費用佔車主總開支的比例極小，因此社會上有不少聲音認為，過海隧道費用增減對過海車輛總數的影響非常有限，隧道費價格需求彈性極低，即駕駛者對隧道收費的敏感度極低；因此，紅隧和東隧的收費增加方式只會「懲罰」駕車人士，市民可能會不情願地接受這種收費方式，甚至導致分流效果受到質疑；故此，單靠三隧之間的收費變動去分流用量，顯然並不足夠。

以創新思維提升隧道效率

縱然如此，筆者樂見政府接納民建聯的倡議，引入「時變」方案，並計劃於今年底進一步推出三隧的時變收費。這種時變收費方案在平日晚間將統一收20元；而在非繁忙時間（西隧、東隧、紅隧30元）和繁忙時間（西隧60元、紅隧東隧40元）則會有不同收費。

時變收費的政策目的是在同一隧道內，善用非繁忙時間的隧道容量去紓緩繁忙時間的交通擠塞。措施着眼點是影響過海人士的時間選擇，而非過海決定，從而令過海車輛更均衡地分佈於不同時間段，而非減少過海總車流。因此，引入時變方案，展現出政策局革新求變的決心，以創新思維提高各過海隧道的平日日間使用效率，減少交通擠塞現象。此外，平日晚間的統一收費，也有望鼓勵市民選擇在這段時間出行，進一步減少繁忙時間的交通流量。

然而在實施時變收費方案時，政府往往需要考慮多方面因素，而使用新方法必然遇上新挑戰，例如司機會否為慳隧道費而刻意收慢或加快車速。筆者同樣樂見政府敢於面對這些新挑戰，在轉換收費時段期間，引入約20至30分鐘的「過渡時段」。在市民角度來看，一個時段過渡到另一時段之間，隧道費每兩分鐘增加或減少2元，可能會因為帶來不確定性而有所不便，但這樣的措施，可以避免駕駛者為避開較高收費而加速或減速的誘因，從而減低因此而造成交通意外或擠塞的風險。

首先，過渡時段收費措施可以減少駕駛者對收費變化的敏感度。在過渡時段內，由於收費變化的速度較慢，駕駛者因收費變化而急於加速或減速的誘因大大降低，可減低交通事故的發生機率，提高行車安全性。

階梯式收費 增政策效益

若以邊際報酬遞減定律來分析，當一個因素增加時，最初會帶來較大效果；但隨着該因素不斷增加，其效果將逐漸減少。隧道收費的變化，可以被視為一個因素；而駕駛者因收費變化而急於加速或減速，可視為相應的效果。當收費變化較小時，例如每2分鐘增加或減少2元，收費變化的速度較慢，駕駛者反應也較小，因此而加速或減速的可能會大大降低。相反，當收費變化較大時，例如在轉換收費時段的瞬間增加或減少10至30元時，駕駛者的反應亦會相應提高，所產生加速或減速的可能就會大大增加。

同樣，愈接近繁忙時間，車輛數量會逐漸增多，交通擠塞情况亦會隨之出現。愈近繁忙時間，行車隧道的邊際成本會愈來愈高，因此隧道收費也愈來愈高，令邊際收益更接近邊際成本，隧道效益也愈高。故此，過渡時段的階梯式收費能夠令政策效益及有效性提高，筆者是歡迎及支持的。

總而言之，引入過渡時段措施，可以在一定程度上減少駕駛者因收費變化而加速或減速的情况，減少交通事故發生機率，提高行車安全性和新措施的政策效率。然而，政府仍需要持續綜合考慮各方面因素，適時調整及制訂更加科學合理的收費政策，以達到更好效果。此外，政府也需要向市民清晰地宣傳，讓公眾明確了解時變收費方案的實施細節，以確保政策順利推行。

作者是民建聯立法會議員

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[顏汶羽]