王耀宗：停戰曙光未見 兩極世界初現？

於3月20至22日，中國國家主席習近平訪俄3天，與俄國總統普京舉行了4個半小時會談。早前於2月下旬，中國發布《全球安全倡議概念文件》及《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，對俄烏戰爭提出自己的看法。21日，日本首相岸田文雄踏足烏克蘭，與烏國總統澤連斯基短暫會面，是俄烏戰爭爆發後，首名亞洲國家領袖訪烏。

至於本月尾發生的洪都拉斯棄台灣而與中國大陸建交；台灣前總統馬英九回大陸祭祖，乃兩岸分治後首名台灣前領導人赴陸，以及他帶領30名青年交流訪問，儘管不是影響世局的大事，然而對兩岸關係仍有一定的影響。

在眾多事件中，無疑AUKUS協議及中俄會談最為重要。簡單來說，兩者都涉及深遠的地緣政治發展，對一個兩極世界（bipolar world）的成形及持續，有極巨大影響。自1945年二戰結束以來，世界從未出現過長時期的單極世界（unipolar world）。冷戰時期，美國自由主義對抗蘇聯共產主義，構成兩極世界。以美國為首的單極世界，只在1991年蘇聯共產主義崩潰後、政治學者福山所謂的「歷史終結」階段裏出現。美國獨霸的時期，也就是全球化時期。所謂全球化時代，就是資金、人才、貨物及服務可以近乎無國界限制地流通的年代。

美國單極地位 2010年後已失去

美國的單極化地位一直維持至20世紀末，那時美國的政治、經濟、軍事實力臻於頂峰，市場化橫掃全球。1995年世貿組織成立，標誌着整個世界的資本主義市場化。然而，美國的地位於2001年9月11日恐怖組織蓋達襲擊該國而受到嚴重衝擊。美國攻打伊拉克，雖擒殺了伊拉克總統薩達姆，卻無意中催生了極端組織「伊斯蘭國」，令美方陷入「第二次越戰」的泥沼。

嚴格來說，美國的單極霸權地位早在2010年「阿拉伯之春」後就已失去了。中東的獨裁統治者倒台，但後繼者卻無力建立穩定政權；敘利亞更是內戰連年，引致數以百萬計難民逃往歐洲。敘利亞獨裁者巴沙爾在俄國介入支持下，至今不倒。美國奧巴馬政府只作旁觀，任由俄國在敘利亞坐大，前者的單極地位早已衰落，世界進入一個國族主義高漲的年代。特朗普在總統選舉勝出，深悉美國地位大不如前，遂回歸本國，打貿易戰，阻截全球化。到拜登繼位，延續特朗普之政策，正式將中國列為主要競爭者。

上世紀五六十年代，中國是越共背後的最大支持者，對抗法國、美國；至六七十年代，中蘇交惡，美蘇易位，尼克遜總統聯中抗蘇。當時美國認為需要一個多極世界（multipolar world）。於1960年代後期，據說蘇聯曾徵詢美方意見，欲以核彈對付中國，美國反對。1975年越戰後，美國實力大不如前，卡特總統以「人權外交」代替，美國領導西方之角色未變。到1981至1989年列根總統任期，美國以「供應學派」（supply-side economics）政策代替凱恩斯「需求學派」（demand-side economics），以貨幣政策調節經濟。美國經濟全面振興，終以市場經濟鬥垮蘇聯的共產主義計劃經濟。

毛澤東與習近平面對的戰略抉擇

1970年代初，尼克遜訪華聯中抗蘇，已表示中國地位不容小覷，畢竟國家幅員廣闊、人口眾多乃關鍵資源。1980年代中國改革派試圖建立「商品經濟」；1992年中共十四大提出推行「社會主義市場經濟」。經過1990年代及千禧年代前10年的「韜光養晦」，中國終成世界第二大經濟體，軍事實力迅速發展。

十分弔詭地，在美國單極霸權下的全球化進程下，中國卻是獲利最多的國家——中國成了「世界工廠」、外貿佔巨大順差，中美經濟互為交融依賴。惟20年後，中國的發展似乎到了樽頸，就像1949年後毛澤東面對的一個戰略大問題——倒向蘇聯抑或倒向美國？毛選擇了蘇聯，1950年他參加了抗美援朝，是向斯大林發出的「投名狀」。而參加韓戰的另一大作用，是大舉清算國內殘留的國民黨軍隊，穩定了初生的中共政權。

2012年習近平就任中共總書記時，也許面對同一個問題；他的選擇是靠向俄國，而中國會與美國針鋒相對，毫不妥協，但不跟美方徹底決裂。北京的戰略意圖十分清楚——創造以中俄為聯盟的另一極世界。「一帶一路」構想是一個宏大的戰略意圖，所經過的路線絕大部分是「南方」國家（Global South，即以前稱的第三世界），全世界已有逾150國參與此倡議。

中俄的戰略意圖

我相信，習近平也是帶着這種戰略意圖到訪莫斯科，而普京亦心領神會。際此俄國入侵烏克蘭戰爭剛過一周年時，俄烏戰事肯定是雙方商談的內容，但肯定不是最重要議題。

事實上，在《全球安全倡議概念文件》中，中國僅表示「堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭議」、「戰爭和制裁不是解決爭端的根本之道」等原則；普京也只說中方的和平計劃可作為俄烏「談判基礎」而已。兩人「關於深化新時代全面戰略協作伙伴關係」、「兩國人民世代友好具有堅實根基，兩國全方位合作具有廣闊前景」的會談，更具戰略意義。

其實客觀地說，中國元首到訪俄國本身，就是對普京的強而有力支持。中俄會談期間，俄軍加緊攻擊烏克蘭就是明證。另外，中國迄今無明確表示習近平會同烏克蘭總統澤連斯基對話，也是一種表態。可見，中國並不在意一時一地的戰爭，反而更着意佈置一個對抗西方「以規則為基礎秩序」的勢力形成；而普京也無意短期內停戰。

這個以中俄為軸心所構築的另一極陣營會否成形，目前尚言之過早，畢竟以美國為首的「以規則為基礎秩序」，已經存在70多年。如著名國際關係學者John Ikenberry所言，美國領導的世界秩序並非一個帝國，而是一個「世界體系」，是一個包括理念、組織、價值及利益的世界。美國及西方的軟硬實力俱不可忽視，亦不容易取代。

作者是旅居澳洲的香港政治學者

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[王耀宗]