卜約翰：推維港「改善工程」 政府須說服公眾

我們應當記住，《條例》是在經歷幾十年由政府主導的維港填海之後所制定。《條例》原以議員私人條例草案形式提出，獲當時的立法局於1997年6月27日通過，由行將離港的時任港督彭定康簽署成為法例。顯然，當時他及許多人認為此是應有之舉。1997年回歸後，港府屢次挑戰《條例》，而直到當年司法覆核敗訴後，當局立場才軟化。根據法官詮釋，《條例》要求任何維港填海工程必須達到「凌駕性公眾需要」的門檻，而且須提出「有力及令人信服」的理據。如今，政府將這些限制視為「麻煩」及「不便」，所以就提出修改。

政府稱「不會大規模填海」 未令人放心

《條例》的精神，是將海港視為對港人有重大價值的公共資源（public good）來加以維護（preserve），而非透過填海去提供更多土地，或進而賣地令庫房有所收益、在私人佔據下拒絕向公眾開放。現在政府提出的修例建議，是否仍然忠於這個願景（committed to this vision）？我們不得而知。

發展局發言人表示，政府立場仍是「不會在海港內大規模填海造地，作房屋、商業或工業發展」。可是這個聲明並不使人放心，它意味着當局立場可以隨時改變。公眾也對「愛國者治港」下的新立法會的立場，抱有疑慮——「行政主導」的政府，是否表示當局可予取予攜，而立法會只能支持任何前者希望通過的措施？

有評論者指出，不少工程大抵已經可通過現行法例門檻；修例反而導致在政府審批下，大型填海工程可能被分拆成不同階段進行，以符合放寬後的法例要求。

問題是，日後負責審批填海工程、有同樣思維的官員，正竭盡全力免除《條例》所加諸的限制，而公眾並不信任他們。他們對於海港作為公共資源，以及未來不啟動大型填海工程的承諾，令人懷疑。這正正是為何社會上許多人反對政府計劃，或對之表達疑慮。保護海港協會更表示一旦修例獲通過，會考慮解散，因為該組織將不再有角色（註）。協會過往已藉《條例》阻止了約600公頃的維港填海工程；但修例將拿走法庭判斷大型填海工程合法性的權力，令政府可以不受阻地在維港內推動大型填海項目。

可信的承諾（credible commitment）是非常重要，而那是建基於信任；但多年來官員的行事，令公眾對政府的信任減退。

今年1月的一個調查顯示，只有稍多於四分之一的受訪港人信任政府。這是非常低的數字，也解釋了為何政府當局宣稱「相信我們」等的說法收效甚微。為何我們要相信那些幾十年來都試圖填海的官員及技術官僚呢？一如在2019年反政府示威之前，公眾已經目睹過官員為了行政方便（administrative convenience）而忽視市民、自我催眠（「我在立法會有足夠票數，其他一概不重要」）。

重建社會對政府的信任

信任一部分取決於可靠性（reliability）及對社會的回應（responsiveness）。在維護作為公共資源的海港上，政府有多可靠？當局稱會就修例建議諮詢非政府組織及接觸公眾。官方的諮詢及公眾參與活動，過去效果參差，當局是利用這些工具為其早已決定的政策爭取支持。政府諮詢及接觸公眾的過程本身有嚴重缺陷，其設計大都以達到預設結果為目標，或許也會為顧及財雄勢大的既得利益者而稍作修訂。

在信任度低迷及有「耍手段」之觀感的情况下，政府應該運用既有工具去落實公眾所需要的工程項目。若當局不能夠提出令人信服的公眾需要，那大可作罷。這是無法接受的嗎？信任是需要爭取的（trust is earned）。要重建社會對政府的信任，其中一個途徑是當局說服市民，那些「改善工程」符合公眾利益。

註：'Harbour watchdog to close if reclamation law alters', 23 Mar 2023, RTHK

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；文章標題為編輯所擬，原題為「Harbour Protection and Trust」）

作者卜約翰（John P. Burns）是香港大學榮休教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[卜約翰]