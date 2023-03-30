范樂生：勞動力流失嚴重——挽留青年人才vs.送走青年人才

青年發展政策 漸側重大灣區

現時政府總會大花篇幅提及香港在大灣區的發展與建設，更指明需要把握這個機遇，而青年則被政府視為重點對象。政府在《青年發展藍圖》中強調繼續協助青年北上融入大灣區，繼而設立和推行各式各樣的青年交流、實習及資助發展計劃。勞工處今日就在灣仔會議展覽中心，舉行「大灣區青年就業計劃」招聘博覽。

以將大灣區青年就業計劃恒常化為例，政府向參與企業提供為期最長18個月、每名受聘者每月1萬港元的薪金津貼；企業則須以不低於月薪1.8萬港元聘請本地畢業生。政府的龐大資助金額，再加上內地生活成本較低，無疑創造了更良好的就業條件，吸引本地青年參與。

政府為大灣區投放大量資源，逐漸將青年發展側重於大灣區方面，將大灣區打造成理想的香港青年工作地。那麼香港又如何呢？這種政策傾斜，會否加速香港人才流失？

有調查機構指出，香港在過去3年已流失了19萬人的勞動力，這是一個很誇張的數字；更嚴峻的是，勞動力相信仍然持續流失中。各行各業皆欠缺人手，例如護理員、醫護、金融和科技專才等。

在今年財政預算案中提及「搶人才」的同時，首要仍是積極培養和留住本地人才。但筆者留意到，政府官員於2月15日回答立法會議員的提問中，並沒有任何具體計劃與措施資助人才留港發展；更表示「只要香港自身具吸引力，使本地人才尤其青年人看到希望，人才自然會留下」（註）。從這番說話可見，政府對「留人才」方面沒有統一方向和實際措施，有如「佛系」。

就業政策 自相矛盾

當政府慢慢意識到人才流失的嚴重性，便藥石亂投向院舍護理員及醫護等專業行業小試牛刀。當局有意修訂法例輸入非本地培訓的專業人士，來填補大量的人手空缺；而即使解決了語言及文化障礙，又是否能夠確保可提供應有的服務水準？另外，政府又打算研究立法，要求合資格醫護人員在公營醫療機構服務一定年期。

政府冀透過立法與修法出招「搶人才、強留人才」，但另一方面卻將培訓好的本地青年人才，透過各種大灣區交流、實習、就業計劃，一個一個送走。整體青年就業政策，明顯是自相矛盾。一邊「搶人才」、一邊「送人才」，對本地經濟長遠發展沒有實質作用，而可能的作用則是協助其他地區「興」起來。那麼，如何成就「青年興，則香港興」？

本地青年人才留港的重要

本地青年人才乃香港的最珍貴資產，政府不能再「佛系」地「留人才」。於新時代下在香港成長的青年人才，已經對國家、香港社會及市場環境有更深的了解，甚至他們可配合現今網絡媒體的發達，將屬於香港的文化、語言等發揚至國際，大大提升香港吸引力；對比從未了解香港的外國人才，可以省去在港的適應期。

再者，外國人才對香港較少有歸屬感與身分認同感，較易因外在因素或其他國家、地區提供更大誘因，繼而放棄留港發展。只怕政府大費周章「搶人才」之後，最後卻是失敗收場。面對已經失去的10多萬人口勞動力，政府更加需要積極挽留本地青年人才。

倘壓抑持續 港難回復吸引力

筆者身邊的青年朋友，許多都認為較難看到香港的前景與吸引力。有見挽留青年人才是政府更需要正視的問題，那麼，我們要思考問題的根本——為什麼本地青年人才選擇離開？青年追求的，不僅只是宜居的生活環境，而是一個包容的社會。

現今香港的社會環境充斥着壓抑，政府應該帶頭加強尊重不同的文化和價值觀。舉例說，早前有電影發行商因戲院突然「不願意」安排，而被迫宣布取消播映一套外國電影；亦有藝術家宣布下架作品等等。這種種事件，令青年對現今本港的文化與藝術發展空間感到無所適從，亦憂慮可以用什麼方式表達他們的聲音、展示他們的藝術，可能最終唯有選擇離開。如果社會壓抑和緊張持續，香港將更難以回復和諧多元的吸引力。

政府在大力協助發展大灣區的時候，也必須平衡香港的實况需要。挽留本地青年人才，已是刻不容緩，政府必須正視問題、急起直追。若政府仍然僅停留在口號式留人，香港只會變成「人才沙漠」，城市活力有減無增，「東方之珠」日陵月替。

註：〈立法會八題：鼓勵本地人才留港發展〉，2023年2月15日政府新聞公報

作者是民主黨青年政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[范樂生]