陳帆川：你會花超過4分鐘看新聞嗎

綜合路透新聞研究所、網絡銷售代理公司Oberlo和網絡服務比較公司Uswitch的數據，美國人每天平均耗時494分鐘，即超過8小時使用數碼媒體。他們每天平均花4分鐘在新聞機構網站閱讀新聞，而觀看數碼影片的時間長達149分鐘、玩電子遊戲為141分鐘、瀏覽社交媒體125分鐘、聽音樂為75分鐘。

雖然絕大部分受訪者都有每天看新聞的習慣，但相比起花在其他媒體的時間，看新聞的時間少得可憐，這也跟很多人對於新聞讀者的認知有所出入。傳媒工作者一般認為，網民的耐性很低，因此網絡短片愈來愈短，社交媒體充斥不用動腦筋的內容；至於新聞則可彌補這方面的不足，為網民提供深度內容，讓讀者細讀，豐富知識，了解世界。

不過數據顯示的結果恰恰相反——網民沒有耐性看新聞；但對於看影片、玩遊戲等，則不惜耗費大量時間。當一件產品令人上癮，用戶還是會花比以往更多的時間沉迷在上頭。

用戶的使用時間，一直是很多數碼產品的重要指標。以TikTok為例，用戶每天平均使用時間長達95分鐘，令Meta受到威脅，因此Instagram不斷改善短片功能，希望急起直追。不過新聞機構則似乎不太重視用戶使用時間，繼續選擇以點擊率作為最重要指標。很多新聞網站會向讀者統計他們過往一個月看了多少篇文章，以鼓勵他們付費訂閱，卻很少會統計他們花了多少時間看新聞。

「注意力經濟」競爭 有增無減

吸引讀者看多幾篇文章，與吸引讀者多花幾分鐘看每一篇文章，聽起來相輔相成，背後的策略卻截然不同。要吸引讀者在4分鐘內多看幾篇文章，只要文章的標題和圖片夠吸引，讓讀者點來點去，便能成事；但要吸引讀者在平台上多留幾分鐘，則要從產品的體驗着手，例如自動向讀者推送他們感興趣的內容、影片與影片之間的銜接要夠快，令他們在不知不覺間逗留在平台上。

新聞機構面對的「注意力經濟」競爭有增無減，做好內容只是其中一環，做好產品亦同樣重要，否則再好的內容都無法留住讀者。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]