劉銳紹：傳書青鳥遞情難 盼蝶重活解語花——從馬英九大陸行看兩岸三地形勢

（1）馬英九與三地的「鴛」與怨

由於馬英九此行仍在進行中，成敗利弊，稍後再談；在此先引述昔日一些事例，對日後也有啟示作用。這些具體事例，不一定全見於兩岸官方的公開資料或紀錄，但永存在操作人員的歷史心瓣之中。如不相信，則當作天空小說好了。

──末代港督彭定康時期，曾有建議：如港英政府基於其需要，與台灣互設官式辦事處，北京應樂見其成。其構想是，港英政府與台灣易談，日後的特區政府則難矣；如成事，這個辦事處在回歸後即可成為香港與台灣的一個橋樑。惟北京和香港有人反對，認為不能讓「兩個資本主義城市走在一起，成為反對中央的力量」。彭定康後來也免得為他人作嫁衣裳，此事不了了之。

──1997年初回歸前，彭定康同意讓馬英九來港（隱藏「不知他日後還能否來港」之喻），馬英九在廣華醫院取得其在港出生的證明。假如北京與他的關係不好，萬一他日後憑此紀錄申請香港身分證，將是一個棘手的問題，必須妥善處理。1998年，馬英九當選台北市長，隨即有人建議他盡快訪港。2001年他來港訪問，並公開邀請香港時任特首董建華回訪台北。可惜，至今尚未有一名香港特首在任內訪問台灣；而台北與上海卻遲來先上岸，已搞了多屆雙城論壇。

──2000年陳水扁當選台灣總統後，在其上台之前，傳聞兩岸有關人士在港接觸，話題是「特殊的一個中國」定位（即間接承認兩岸未能統一的現實，但屬「一個中國」），以及廈門與金門的「小三通」。如今，「小三通」和「大三通」先後成為事實，而兩岸未統一也是至今的事實。

──我無意深究上述事例的得失和原因，因為知之甚少，但這些事例可以深刻反思：為什麼不能抓準時機？兩岸有沒有接口位？接不上是技術困難，還是各種利害關係的衝突和分歧？當中，有台方的原因（例如大陸經常指摘的「兩國論」和「台獨勢力」），也有陸方的原因（例如台灣經常批評的對台強硬政策和軍事威嚇）。無論如何，決策者不能短視，不宜急功近利，必須有超常的耐性和高瞻遠矚的預示能力，而不能強調單一角度。環視今天的兩岸三地，原有渠道（兩岸之間的海協會和海基會，香港與台灣之間的協進會和策進會）都已名存實亡。假如上述提及的事例和策略有效，也許兩岸三地的形勢不至變成今天模樣。

（2）兩岸癥結依舊 不能寄望英九

──目前兩岸的最大分歧有兩方面：從政黨層面來看，台方認為「統一」即意味台灣政黨和政治人物的政治生命完結，不會出現大陸說過的政治承諾；從民間層面看，政治制度差異是最大的分治原因，台灣已經一人一票直選總統，無論好壞，都是他們的選擇權。

──大陸努力從經貿利益、民族感情、實際壓力等方面應對兩岸局勢，惟經驗證明，經貿利益只到姿態上支持統一的台商身上，而實際壓力則落在台灣民眾身上。至於民族感情，更是虛無飄緲。且看昔日民進黨經常引發的「省籍問題」，如今已經炒不起來，因為超過九成的台灣人（不管原籍）都在台灣本土出生，仍有大陸情懷的老一輩已所餘無幾。所以，必須有新思維和新辦法，才會產生新效果。

──馬英九此行提出「和平奮鬥，振興中華」。很多人都有這個願望，惟在今時今日的背景之下，儘管馬英九及大陸努力平衡和低調（馬不到北京，接機的只是國台辦副主任陳元豐），但此行讓外界感到政治意味仍然濃烈，低調和掩不住的統戰味道，反而形成一種彆扭的狀態。馬英九自稱是「台灣前總統」，大陸則只呼其名，暫未見其他稱號。况且，馬英九「登陸」之日，正是盛傳蔡英文即將過境美國之時。此外，洪都拉斯又在此刻跟台灣斷交。這些「無獨有偶的巧合」，都抵消了「和平之旅」的效果（至少在台灣如此）。

（3）未來還會惡化 如何應對為上？

──宏觀形勢可見，中美摩擦加大，美國在台因素升級，近期還有新動向。過去，美國認為維持台海現狀最符合美國利益；但從俄烏形勢可見，美國只有在某程度上拖住這場戰爭，才能加快俄羅斯的內耗，引發「內燃」，危及俄國總統普京地位，一石二鳥。倘若成功，同樣策略可用於中國，引發兩岸之間有限度的軍事摩擦（非直接碰撞的戰爭或戰役），將會消耗中國的綜合國力。

──兩岸人民的感覺差距擴大，至少台灣新一代對大陸的感覺已不如前。雖然馬英九此行也帶領屬下基金會「大九學堂」的青年學子到大陸去，但實效如何？言人人殊。這類交流活動，也許可以吸引一批未來的台商，惟實在不能輕視年輕人的獨立思考能力。

──眼前，再寄望香港成為兩岸之間的橋樑，看來已是奢望。更有甚者，兩岸對香港的定位也在改變。台灣擔心大陸會透過香港滲透台灣，這從港人申請到台灣的嚴謹程度可見；大陸也擔心一批港人移居台灣之後，台灣會變成另一個前哨基地。台灣和大陸的擔心，都是人之常情，但都不是普羅大眾願意看見和能夠避免的事。這才是令人百般無奈的地方。

──事到如今，我也欲語無言、難抑傷感，甚至有點悲從中來。可以預見，北京繼續「借藍打綠」的成效不大；怎樣爭取台灣年輕一代的認同，又是舉步維艱。我只能「三幅被」道盡民心（不知是否癡人說夢）：兩岸須避免分歧擴大，更須慎防武力升級。馬英九如真的希望「和平奮鬥，振興中華」，就要繼續推動他說過的「三不」主張，即「不統，不獨，不武（打仗）」。眼前，兩岸和台港之間雖然「傳書青鳥遞情難」，惟大眾仍然盼望「蝶來活了解語花」。彼此努力，耐心忍性，期待春光！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]