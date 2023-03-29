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陳景祥

筆陣

筆陣：金融戰開打 ／文：陳景祥

【明報文章】儘管美國有銀行接連出事，但聯儲局上周三仍決定加息四分之一厘。過去一年為對抗通脹，聯儲局接連9次加息，令聯邦基金利率到達 4.75%至5%的區間，是2007年9月以來最高水平。

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