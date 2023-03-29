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2023年3月29日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：金融戰開打 ／文：陳景祥
聞風筆動：180官員學習兩會精神 李家超鄭雁雄語言「互易」 ／文：李先知
劉銳紹：傳書青鳥遞情難 盼蝶重活解語花——從馬英九大陸行看兩岸三地形勢
葉文祺、梁躍昊：交椅洲人工島不應只計「死數」
李梓敬：先北都後大嶼 有助陸港融合
田方澤：信任教師 才能說好香港教師故事
筆陣：金融戰開打 ／文：陳景祥
【明報文章】儘管美國有銀行接連出事，但聯儲局上周三仍決定加息四分之一厘。過去一年為對抗通脹，聯儲局接連9次加息，令聯邦基金利率到達 4.75%至5%的區間，是2007年9月以來最高水平。
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筆陣：金融戰開打 ／文：陳景祥
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