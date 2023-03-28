蘇祉祺：改革投資移民計劃 助港創造發展機遇

翻查資料，舊計劃門檻定為1000萬港元，同時資金只需投放在指定的金融資產。為了兼顧推動社會多元發展、與民共享外來投資兩大目標，筆者建議新的「投資移民計劃2.0」方案可開放金融資產以外的選項，供申請者自由選擇，並因應不同選項訂立階梯式門檻，以增加計劃的靈活性。

加入新興產業及基建投資選項

隨着社會進入後疫情階段，發掘新的經濟增長點是今屆政府工作重點。世界上亦不乏借助投資移民資金推動經濟轉型的例子，例如新加坡便透過全球商業投資者計劃精選基金（GIP-select Fund）吸納外資，當中部分資金會成為投資新加坡企業的風險資本基金。

「投資移民計劃2.0」可以參考星洲，引入環球投資者成為風險資本基金管理人，從而加強計劃的吸引力；同時要求基金必須有超過一半的資金，投資於本地指定產業。至於申請門檻，由於基金的投資風險及回報不確定性較大，建議門檻定為1000萬港元甚至更低水平，為香港新興產業引入更多外資。

根據特區政府公布的資料顯示（註），舊版投資移民計劃在8個財政年度，共吸納逾3100億港元資產，顯示金融資產投資選項具有一定吸引力。有見及此，新計劃應繼續保留舊有選項；惟考慮到股票、基金、債券等金融資產投資靈活性及回報率較高，故新計劃下的金融資產門檻可適度提高至中等水平，為國際金融中心帶來更多「活水」。

環顧全球，不少國家皆有將政府債券納入投資移民計劃的做法，例如韓國便設有本金保障型無息債券基金投資計劃。特區政府早前宣布設立基礎建設債券計劃，以更好管理大型基建的現金流，可見某程度上政府有發債的需要。

為了紓緩大型基建集中上馬而造成的財政壓力，特區政府可將基礎建設債券計劃中一定比例的額度分配予申請者，一來可為基建投資融資帶來新資金，以釋除基建開支造成政府財政壓力的疑慮；二來在「計劃2.0」下，申請者認購的債券實有條件派發低於市場利率的債息，以減低債息開支，紓緩政府財政壓力。考慮到政府基建債券的風險甚低，且回報穩定，新計劃下的政府債券選項可提高至最高門檻。

設「資本投資者共享基金」 增市民獲得感

此外，因應人口老化、生育率減低的趨勢，社福開支將有增無減，「投資移民計劃2.0」可考慮為社福項目引入公益捐贈。以愛爾蘭為例，捐贈40萬歐元（約338萬港元）即可得到居留身分，可見包含捐贈元素的投資移民計劃並非無先例可循。

為加強對基層市民的支援、跟隨國家提倡的共同富裕目標，特區政府可要求成功申請者捐贈投資總額中的5%，予特區政府設立的「資本投資者共享基金」，用作興建安老院、資助房屋等社福項目，令社會各階層能夠分享新計劃的紅利，增加市民的獲得感。

總括而言，改革投資移民計劃可透過海外資金推動香港長遠發展，同時解決當下民生的痛點。誠然，改革只是第一步；能為移居者帶來發展機遇，乃是成功吸引外來「人」和「財」的最重要因素。筆者相信特區政府在國家大力支持下，定能把握國家發展戰略帶來的機遇，充分發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，讓外資及市民對新計劃投下信心一票。

註：〈重推投資移民 1000萬門檻「大大加高」 學者憂損吸引力 陳茂波：研要求投資初創創科〉，2023年2月23日《明報》

作者是政賢力量主席

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[蘇祉祺]