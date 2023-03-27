鄭立：港府應大力使用AI

可能這是早前香港政府提出加徵新稅項的原因，比方說額外足球博彩稅、上調煙草稅等。向馬會「開刀」算是相當明智的決定，畢竟馬會就算想要抗議，全香港都沒有幾個人會為他們說話。但這樣的行為，令人合理地推測未來幾年，香港政府的財政應該出現了一定程度的壓力。

面對財政壓力，開源固然是正確的，但這很可能是杯水車薪，畢竟香港實行「高薪養廉」政策，再加上過去20幾年多次上調薪水，導致政府有相當巨大的人事開支，在世界可謂數一數二。冰封三尺非一日之寒，這可謂非常龐大的財政負擔，意味着港府即使不減薪裁員，至少也難以擴張編制。

面對這種情况，是否無解？最近試過人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的朋友，應該可以感受到，人工智能已能夠以官腔回應任何人類的問題，答得比一般人類官僚還要完整、有禮而且小心，引致公關危機的可能性比人類還要低。明顯地，政府可考慮大量使用人工智能去取代人類，至少可以用來開記者會、寫信給市民，或者回答市民問題。隨着人工智能發展，將來甚至可考慮將決策交給人工智能，這樣可能還能夠提升政府的決策品質。

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]