簡明宇：政策不變 本港大學將失色

大陸學者數目龐大 本地學者成少數

自大陸改革開放以來，愈來愈多大陸學生負笈海外。以留學美國為例，2000/01年分別只有8000多和4.8萬名學生赴美就讀學士及高級學位，數字持續增加至2018/19年高峰，已分別達接近15萬及超過13萬。儘管近年受疫情及美國政策影響，數目有所下降，但兩者仍分別超過10萬人。中國留學生已成不少國家的最主要國際學生來源，據聯合國教科文組織數據，2020年全球有600多萬留學生，當中逾100萬來自中國大陸，佔總數17%；次名的印度不及大陸學生一半。

由於大陸留學生數目實在龐大，即使只有小部分學業有成後留在海外大學工作，數目亦相當驚人，因此愈來愈多大陸學者受聘於世界各地大學，實不足為怪，亦不是香港獨有。據英國統計，2017/18年在英國大學的大陸學者就有7070名，較3年前增加20%。筆者有一位仍在香港的大學工作的朋友更直言，如今在大學校園行走，聽到普通話的機率比廣東話及英語都高。

不過據《明報》所引數字，就比例而言，香港的大學本地教員已成為少數，只佔2021/22年八大教員的35%；反觀大陸教員，目前已佔32%，若維持上升趨勢，相信不出數年將超過本地教員。英美大學均有聘用外籍教員，然而始終以本地教員為主力。英國2021/22年的外籍大學教員只佔整體33%。筆者沒有美國整體的數據，參考耶魯大學資料，2021年只有12%教員為非公民或非永久居民。為何香港的大學卻以外援為主力？難道香港自己真的欠缺優秀學者？是的，確實如此。

未培養本地年輕學者

香港的大學沒有着力培養本地年輕學者，統計數據可以佐證。2011年筆者在《信報》撰文指出香港的大學大量招收非本地學生，以追求「虛假國際化」，其中成本高昂的研究生課程為「重災區」，七成研究生均為非本地學生，其中九成來自大陸。

10多年過去，本地研究生數字進一步下降：據大學教資會資料，從2011/12年的1805人，降至2021/22年的1499人，只佔整體資助研究生人數的18%；反觀大陸研究生，則持續增加，並已於2007/08年超越本地學生，至2021/22年，已佔資助研究生人數的72%。參考英國，據英國高等教育統計局（HESA）數字，過去5年，英國本地研究生人數均維持佔整體接近六成，與香港的情况形成極大反差。

港公帑資助外地生

再者，英國大學向非本地研究生收取較本地生更高的學費，避免以公帑資助外國學生，同時亦保障本地學生得到合適教育機會。事實上，高等教育在英國已成一項產業，據統計，每10名外國學生便為英國帶來額外100萬英鎊收益。然而，香港的情况卻非如此。

過去，香港公立大學對本地及非本地全日制研究生均一視同仁，均獲教資會資助，只收取每年約4萬元學費；而因研究生可申領學生津助（studentship，目前為每年約21萬元），支付完學費後，尚有不俗的生活費。情况直至2018/19年才稍微改變，當局回應教資會轄下檢討研究政策及資助專責小組的建議，豁免本地全日制研究生的學費。不過數據顯示，這措施根本無濟於事，因為愈來愈少本地學生成功入讀研究課程，根本無緣享受豁免學費。

另一方面，幾乎只有本地研究生入讀的兼讀制研究生課程，在若干年前便不再得到資助，學生每年要付超過6萬元學費，更不能申請學生津助。如此運用公帑，是否合理？

一切源於教資會政策轉變

難道由公帑支持的本地大學培養本地年輕學者，為本地大學教員儲備生力軍，不是正常不過之事嗎？翻查教資會2004年報告，幾乎在報告的最前位置，有以下一段：

「我們需要培育土生土長、對香港有濃厚歸屬感並且認同自己是香港一分子的畢業生；同時，也需要培養一批核心的本地教員，他們不僅可以協助本港大學穩定發展、建立本地特色、鞏固文化和知識基礎，還會熱心參與本地社會事務。他們在社會大眾之中扮演的角色，對發展文明社會及提高生活質素，至為重要。」

既然如此，為何會出現目前情况？因為2010年教資會發布另一份報告，變更香港的高等教育定位，報告指出「香港高等教育界別的未來，建基於界別能否在國際化的過程中保持地位，以及配合中國內地的迅速發展」。換言之，教資會已把香港高等教育的未來與國際化及配合大陸發展，綑綁在一起。而正如筆者2011年的文章所指，香港的大學所謂國際化，實為「國內化」，因此不論取錄研究生也好，聘請大學教員也好，向來自大陸者傾斜，完全符合教資會所公布的方向。

招收外地學生 真的很重要？

教資會年報所述的工作目標（mission）也完全沒有再提及培養本地人才，反而自2011/12年開始，必有一章專述「國際化及與內地加強連繫」，並反覆強調招收非本地生的重要，認為「可進一步令本地高等教育界更國際化及擴闊本地學生的視野」。然而，對於國際化之說，連教資會年報內提供有關數據也自打嘴巴——2020/21年的年報指出，2020/21年資助課程的非本地學生中，來自大陸的有13,605人，大陸以外亞洲地區有5057人，世界其他地區的只有826人。除非教資會把來自大陸的學生視作外國人，否則實難以自圓其說。

至於所謂「擴闊本地學生的視野」之說，也是缺乏成本效益。試想把這接近2萬個資助學額的成本，轉化為資助更多本地學生到海外大學作交換生，讓他們有實地及更密集的國際體驗，這不是更有效擴闊他們的視野嗎？

本地大學的大陸及本地教員數目此消彼長，關鍵原因並非移民潮及大陸學者特別出眾，而是在於教資會的政策改變，擁抱「國際化」及加強配合大陸發展，已不再視培養本地優秀學者為己任。若目前香港高等教育的發展方向持續不變，本地學者群當進一步凋零，香港的大學亦會迅速喪失其獨特性，被國際視為與大陸高校無異。至於其對大陸學生的吸引力，也會隨着其獨特性減弱而流失。

作者是獨立研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[簡明宇]