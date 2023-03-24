觀點
盧荻

筆陣

筆陣：再談資本主義信念與世界發展 ／文：盧荻

【明報文章】全球化年代也即自1980年代初期至今的世界發展表現，不僅是後進國家（「全球南方」）與發達國家（「全球北方」）的人均收入水平長期上趨於分化，而且，發達國家群體內部也是趨於分化。

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