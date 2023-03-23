陳沛良：訂全港精神健康藍圖 為青年成長保駕護航

現時，兒童及青少年除了面對繁重的學業壓力、家長的高期望、複雜的社會關係外，亦經歷生理、心理及社交等方面轉變，面臨較大的精神壓力和情緒困擾。據醫管局兒童及青少年精神科專科門診數據顯示，過去5年的新症預約每年逾萬宗，當中約一成屬緊急個案，輪候時間最短只需1周；但餘下大量非緊急個案，平均輪候中位數卻長達64周。精神科醫護人手不足，令公立醫院兒童及青少年精神科門診服務供不應求；而眾多輕症個案若未能及早治療，亦將對他們成年後的生活產生長遠負面影響。

分層護理模式 有效性存疑

香港政府在精神健康服務上提供分層護理模式，即預防、識別及介入3個層級，分別為預防行為及情緒問題、評估和轉介較複雜個案、為中度至嚴重精神病個案提供專科介入服務的三大目標。但2017年精神健康檢討委員會發表的《精神健康檢討報告》指出，由於第一層和第二層的服務量不足及銜接不佳，令患者傾向依賴第三層服務，導致未能有效運用資源，增加專科服務輪候時間。據統計，現時精神科專科門診病人當中，有77%屬一般精神病患者。由此可見，上述情况有違分層護理模式的本意，即透過第一層和第二層服務，減少轉介至第三層的個案。換言之，現時分層護理模式的有效性存疑。

為改善兒童及青少年精神健康，政府雖已先後推出相關先導計劃，包括躍動同行先導計劃、醫教社同心協作計劃等；社會福利署亦成立了精神健康綜合社區中心等。惟筆者認為需充分檢視相關計劃的實際成效。例如躍動同行先導計劃為懷疑患有專注力不足／過度活躍症（簡稱ADHD）的兒童及青少年提供支援，但其服務模式以小組為主，會否造成對個別個案的服務成效相對減低？且學童如只患自閉症，則不能參與該計劃，會否修改這一原則，以及未來該計劃會否恒常化實施？

早前浸信會愛羣社會服務處的「中學生抑鬱焦慮狀况調查2022」顯示，心理壓力源自對日常生活的不滿；但在各項生活範疇中，尤以「與家人相處」一項與學生的整體精神健康狀况最為相關，影響最大。2021年15歲以下青少年自殺率升至歷史新高的1.7，而自殺學生的遺書中，有近四成提及與家庭有關。

多管齊下 保護年輕人精神健康

對此，筆者認為，建立良好的家庭關係，是兒童及青少年精神健康的重要保護因素。政府應為家長提供切合自身實際需求的親職教育計劃，尤其要針對小學及小學升中學的學生家長提供親職教育迎新課程，教授他們正確的溝通知識與技巧，強化親子關係，建立關愛的家庭文化。

此外，校本教育、公眾教育、社區支援等方面亦應多管齊下，例如於體制內增設常規心理教育課程，但毋須額外考試或評核；同時關注教師的精神健康，透過「情緒健康休整日」促進師生之間的了解與連繫；加強公眾教育及推廣，減少公眾對精神健康的誤解和歧視，提高社會整體精神健康素養；重新審視地區康健中心的角色定位，在基層加強針對「穩定」個案的精神健康支援服務，亦有必要提高地區康健中心與精神健康綜合社區中心的交流合作，善用經驗與資源。

長遠來看，政府更應統籌制訂全港精神健康藍圖，整合從醫療、社會、教育、社福等不同界別的意見，蒐集相關醫療專業人員、朋輩支援員、康復者和照顧者等方面的研究數據，加強政府不同政策局與部門、非政府機構及其他相關持份者的溝通合作，為有精神健康需要的兒童及青少年，提供跨專業和跨界別綜合服務。

作者是立法會議員

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[陳沛良]