陳帆川：媒體應否讓員工 暢所欲言?

足球名宿連尼加停職的消息傳出後，多名體育主持亦宣布退出節目，以示支持。箇中原因，除了因為連尼加的江湖地位，也因為體育節目跟時事風馬牛不相及，體育主持不想連尼加的停職成為先例，令主持紛紛自我審查網上言論。

英國政府在爭議聲之中，為非法移民政策「加辣」。連尼加關注人蛇狀况、炮轟當局，說出不少人的心聲，因此輿論幾乎一面倒支持他，並將矛頭指向保守黨政府向BBC施壓，以及BBC向當局叩頭。

撇除政治操作不談，站在BBC的立場，連尼加主持該台節目20多年，名字家喻戶曉，言行反映該台形象。若然一名旗幟鮮明地反對非法移民新政的主持，天天在電視頻道出現，觀眾收看同台的新聞報道和紀錄片時，當看到非法移民的報道，難免有機會懷疑報道的中立性。尤其對於反對非法移民的右翼觀眾來說，感覺更強烈。

雖然連尼加今次以英雄的姿態「戰勝」強權，保衛了言論自由，但他長年在社交媒體的惹火言論，早惹來公司內的部分新聞工作者不滿。據英國媒體報道，連尼加去年在推特（Twitter）批評保守黨議員在一項減少排污的議案投下反對票，BBC一名資深記者留言直指：「如果我這樣說，就會被解僱了！」大罵連尼加無視該台奉行的「不偏不倚」（impartiality）原則。

該記者其後據報在公司施壓下，被迫刪除留言兼道歉；但英媒報道，多名新聞工作者為他抱不平，並對連尼加在社交媒體月旦時政的行為非常不滿。而早在2018年，另一名BBC體育記者亦曾留言，指連尼加不應公開發表政見。

新聞工作者不想明星級主持的個人政治立場影響新聞部門得來不易的公信力，但今次BBC「教訓」連尼加反陷入公關危機的事件表明，限制主持的網上言論自由，亦會危及媒體公信力。傳媒機構應該允許員工享受多大的個人言論空間，才能維護公信力，是一個比起報道新聞更複雜的課題。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]