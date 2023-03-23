羅健熙：眾籌規管不合比例 延長諮詢與民共議

在開始討論前，我希望先引述文件對於需要規管內容的界定：

「我們建議要求所有向香港人或團體，或身處香港的人或團體進行募捐的眾籌活動原則上須於活動舉辦前向眾籌事務辦公室作出申請。向香港人或團體，或身處香港的人或團體進行募捐的眾籌活動所指的，是該些發布聲稱或實質操作上向任何香港永久性居民或身處香港的人、或在香港成立或註冊的法人團體或身處香港的團體，或不論是法團與否而在香港有業務地點或身處香港的團體，就某宣稱的目的公開籌募資金的活動，無論該眾籌活動是否於香港進行。眾籌活動發布的方式包括線下（例如派發單張、登報等）或者線上（例如利用眾籌平台、社交媒體或以群發方式推送的電子媒介信息等）；發布的地點為任何地方，包括香港或外地；宣稱目的與香港相關與否，包括以慈善或其他目的，不論是否涉及任何形式的回報，均包括在內。」

大包圍式規管 感政府處事懶惰

以上界定遠遠超出一般公眾理解的「眾籌」，而是基本上把所有籌募活動都納入規管，徹底改變了社會對捐款的既有日常運作。文件建議的規管範圍無遠弗屆，線上線下、本地海外、私事公益、小額大額，大包圍希望一次過規管。政府或會認為這樣的處理手法是「全面」，對我而言更感覺到的則是懶惰，是疏懶於認真審視各不同範疇的運作，並就各種情况制訂相適應的安排，令人遺憾。

綜觀文件全文，始終未能看到現行法例未能保障市民或社會安全的地方。基本上文件提及的風險，包括欺詐、洗黑錢、藉眾籌從事非法活動等，全部都能以現行法例拘捕，而過去亦已見不少拘捕行動。究竟有何原因非要以立新法、開新位的方式大刀闊斧處理不可？在文件中始終找不到答案。

諮詢文件亦列出4類常見的眾籌活動，包括「股權及債務眾籌」、「點對點借貸」、「捐獻性質的眾籌」和「報酬或預售性質的眾籌」。對一般市民而言，前兩者牽涉的金額和風險較高，甚至屬於投資選擇；後兩者的金額和風險一般較低，亦非單純的投資或買賣。但文件指「股權及債務眾籌」和「點對點借貸」已受包括《證券及期貨條例》等規範，受證監會規管，故此日後的眾籌事務辦公室或諮詢文件提及的新措施，對該些活動均不適用。新法例、新機構要規管的，集中在市民捐獻或預售活動，該些擬議措施與活動風險更見不合比例。

香港市民熱心公益，多年來均向本地、海外大量捐款；隨着網絡發展，近年更經常看到街坊居民自行集資處理社區內發生的事情。最簡單例子，是為社區內受傷、要接受手術的動物發起籌款等。然而這些自發、金額低、一次過的公益籌募活動，都在諮詢文件中被納入規管範圍，要向部門申請、填寫聲明等，待審批後才被視為合法進行。類似情况，亦包括為遭逢不幸的個別人士或家庭發起籌款。

措施擾民 損公眾對社會熱心

政府的規管程度完全不合比例，令本來可由市民自行解決的問題，變成必須經政府審核方能展開。這樣的安排不僅擾民和廢時失事，若連參與緊急籌款的熱心市民都竟有違法和被捕風險，將嚴重窒礙民間日常生活、打擊市民對社會的熱心，跟當局經常提倡關心社會、投身參與、鄰里互助等原則自相矛盾。

文件亦提出不論眾籌平台是否在港設立、註冊、營運，只要接受港人參與其平台的眾籌，都應該向香港政府登記。眾籌平台已存在多年，透過互聯網得以面向全球，向全球集資。要求該些平台登記並在港有指定人員，不知有何作用；而即使平台已登記，平台使用者每次發起項目前（不論是印度人設計的充電器，抑或是丹麥人設計的單車鎖），仍須先向港府申請、要有本地銀行戶口，更是完全脫離現實的建議。若最終按此要求落實，結果可能是眾籌平台攔截香港用戶，不讓港人參與，與政府經常說要發展為國際創科中心的目標，實在是南轅北轍、背道而馳。

最應做的是加強公眾教育

正如上文所指，香港市民熱心公益，對捐款有大量經驗。處理眾籌事務，當局最應該做的是加強相關公眾教育，例如如何識別欺詐個案、有懷疑就不要捐款、參與產品開發眾籌有可能流產和無法退款等，讓公眾清晰明白他們面對的風險。只要做好公眾教育，不法之徒想從事非法行為自然更困難，公眾利益就會受到更大保障。

諮詢文件推出至今，公眾討論欠奉，亦未見局方約見不同團體聽取意見；加上牽涉規模之大，將徹底改變香港各類型捐款的生態，又有大量問題尚待釐清，我們認為諮詢時間應最少延長3個月，讓公眾作更多參與及討論。局方亦應向公眾和不同持份者進一步闡述其擬議措施，以免大家都在迷霧中討論而無法深入研究。

作者是民主黨主席

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[羅健熙]