梁幸發：兩會精神的啟示和反思

過去5年中國在西方肆意制裁打壓、疫情及外圍經濟不穩的壓力下，始終保持了經濟穩定增長，始終保障了人民生命健康和民生福址，就如香港經歷修例風波和疫情衝擊，在實施《港區國安法》和完善選舉制度、落實愛國者治港後，本港政局回復穩定，新一屆特區政府展現「以結果為目標」的務實新作風。香港於後疫情時代進入復常新階段，相信普遍港人都能切實感受到特區政府致力改善民生、提升市民幸福感的決心。

中央政府於兩會後發布《黨和國家機構改革方案》，宣布組建中央港澳工作辦公室，由中央直接管理港澳事務，體現中央對港工作不會是純粹的組織、聯絡和協調性質；特別是修例風波後，中央需明確其全面管治權，防範西方「顏色革命」之餘，中央以更高規格和層次保障港人福祉、支持香港融入國家發展大局，增強了港人對香港發展前景的信心。

行政長官李家超則馬不停蹄，在北京連同多名局長積極拜訪多個中央部門和機構，商討金融、文化藝術及創科等方面的合作，如此規模相信是前所未有。

事實上，在複雜多變的國際形勢下，西方致力壓制中國發展，我們意識到香港只有充分發揮其獨特優勢、主動融入國家發展大局，才能真正為香港發展開新篇。筆者相信特區政府將持續加倍努力，做到相得益彰、事半功倍的效果。

期許特區政府實現良政善治

首先，港區國安法的確對維護國家安全有定海神針的作用；但要真正做到港人「人心回歸」，建立港人對國家、中華民族的認同和歸屬感，關鍵仍是要着力解決港人最有切身感受和在乎的房屋、就業、醫療、環境衛生、教育等深層次問題。我們固然要團結向世界說好香港和一國兩制故事，惟港人更期盼特區政府表裏如一的實績工作，切實想市民所想、急市民所急。當中央政府始終堅持「人民至上」、敢於撼動既得利益，又能以前所未有的果斷思維對港落實國安法和完善選制，以至是次組建中央港澳辦，持續深化和完善對港各項措施，港人自然對特區政府以革新思維實現良政善治有所期許。

特區政府以「破格」手法推出簡約公屋，善用閒置土地，在建屋上盡量減省規劃程序，做到提效提速，爭取短時間內增加房屋供應，加快讓劏房戶及居於不適切居所者盡快上樓，以改善其生活環境及條件，委實值得肯定。但在房屋以外範疇，如何以同樣力度展開大刀闊斧的改革，特別是在政府制定的各種創科、基層醫療和青年發展等具遠見的藍圖下，落實和推進各項實質變革，我們拭目以待。

另方面，香港融入國家發展大局，並非要模糊化或取代香港的優勢，反之是要突出香港的獨特地位，借助中國式現代化及國家全面建成社會主義現代化強國的發展機遇，為香港的發展突破瓶頸和推上新台階。特區政府宜向港人做好解說工作，以釋除市民的不必要疑慮。

不應驕傲自滿 不必妄自菲薄

誠然，內地與香港實行兩種截然不同的社會經濟制度，香港必然要擁抱內地市場和把握內地發展機遇；但同時內地城市亦需借鑑香港在金融、專業服務和國際化等領域的優勢及成功經驗，彼此應在相互尊重而非排斥的基礎上取長補短。畢竟零和博弈絕不可取，合作互利才能將兩地高質量發展做大做強。

香港有獨特且難以取代的定位和優勢。面對複雜多變和競爭的環境，我們不應驕傲自滿，但同時不必妄自菲薄。筆者期望特區政府能以兩會思維持續革新求變，港人則認真學習兩會的奮鬥和勇於創新精神。在中央政府支持下，香港將能乘風破浪，再闖高峰。

作者是執業律師、香港青年時事評論員協會成員

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[梁幸發]