劉銳紹：蟲來李樹代桃僵 莫使哭聲向外揚──從港澳辦公室轉到中共中央談起

（1）升格意味和反映什麼

──進一步落實「牢牢掌握香港的全面管治權」，不再介意被外界指「黨政合一」；而且辦公室的名稱由「事務」（指執行和辦理）改為「工作」（包括決策和實務），即確立黨中央對港垂直管治。保留「國務院港澳事務辦公室」招牌，只是留待必要（例如發表文件或需要運用國家職能）時拿來一用而已。

──從新組建的黨中央港澳辦其中兩大任務可見：一、協助港澳融入國家發展大局，北京感到香港仍很重要，但也險要，因內地和國際經濟挑戰頻仍，務須審慎；二、國家安全的責任，反映北京對港既關心，也擔心。

（2）未來值得關注的問題

──外界關注誰是新的辦公室負責人？其實不重要。眾所周知，習近平才是最終決策者。以前張德江和韓正擔任港澳工作協調小組組長，都以習近平的決定為依歸。此外，協調小組年前已升格為領導小組；一些小組的權力比黨政部門還要大，日後這個小組還保留嗎？如保留，則權責如何釐清？

──新組建的黨中央港澳辦，會否增減某些架構或調整職能？2021年曾傳聞國務院港澳辦增設安全事務司和宣傳司，會否成為事實？

──新機構相信可提高效率，避免由黨到政的過程中出現落差；但方向、具體政策和執行實效，才是最重要。

（3）如何進退有度、由治及興

──新機構也許有新人事、新作風，希望也有突破傳統的新思維。面對已經掌控的形勢，是乘勝追擊還是調節有度？是窮追猛打還是運籌帷幄？是要人五體投地的佩服？還是五體入地的不服？現在沒有答案，信什麼就是眼前的答案，但不一定是未來的答案。因此在保持某程度的政治張力時，能否增加親和力及陰柔力？陽剛易折，陰柔則遊刃有餘。

──也許可考慮以下角度：

一、能否不再用「反對派」一詞？市民質疑，現在還有「反對派」嗎？過分渲染，徒添認知差距，反致悶雷生厭。

二、能否思考重建與溫和泛民的溝通渠道及對話機制？昔日在港澳協調小組同意和引導下，立法會泛民議員曾於2005年到珠江三角洲三天兩夜行；2009年到四川大地震災區了解災情；2010年有3批泛民成員（民主黨、普選聯、民協）與中聯辦討論政制改革。其後，泛民議員還到過上海，與港澳辦時任主任王光亞閉門會談，事前各方還有默契讓建制派中場離席。張德江來港時，也在酒店與泛民議員會晤。

這些事例都令人感到官方說的「家和萬事興」有實質行動配合，可增加「由治及興」的說服力。從現實上看，眼前似乎沒有以前那種氛圍，但值得思考為何當年可以而今天不行的原因，純粹只是「時移世易」？「泛民冥頑不靈」？外國勢力干預？倘能深入思考，化弊為利，再展胸襟，誠為美事。

再舉一例，據香港民意研究所今年2月的調查，已無甚公開活動的民主黨仍是市民在沒有提示下自動說出的第二大政治團體（首位是民建聯）；民主黨在無宣傳、缺資源下，仍是市民心中的第五大政治團體（前4位是工聯會、民建聯、新民黨和自由黨）。這在某程度上反映，市民仍支持「和（平）理（性）非（暴力）」的方向。

三、能否在強調「敢於鬥爭」的同時，公開說明鬥爭是對外，而不是對內？我從來不反對提高警惕預防外國的實質破壞，惟若語焉不詳，恐會引起不必要的心理圍牆。

（4）上述思考基於3個判斷

一、現時形勢確實已牢牢掌握，過分擔心或謹小慎微，也許會變成巨靈之掌握死金蛋鵝。

二、目前人心基本已沉靜下來，無論是主動向心，還是無奈適應，至少已無衝突之心。官方如對此仍無信心，則是多心。

三、容或外國勢力仍「亡我之心不死」，但他們在港只有「類同（或雷同）影響力」（即某些說法與港人的品類相同，然後隨口附和），而起不了太大的破壞作用。我毫不懷疑現時的預防體制和力量，實在毋須長他人志氣而減自己信心。

總之，倘外國勢力和外部勢力是「蟲」，蟲來可以李代桃僵；那麼，毋須製造或增加哭聲（泛指怨聲）向外揚，反增對手藉口。只要怨聲少了、沒了，必可由治及興。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]