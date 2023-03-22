田飛龍：中央港澳辦是一國兩制制度體系整合典範

在涉及黨的機構設置方面，該方案抓住了金融、科技、社會工作與一國兩制的重點領域和關鍵部門。金融和科技是高質量發展的主要支柱，也是經濟安全的主要風險來源。面臨西方霸權體系在金融、科技範疇的制裁及「卡脖子」壓力，中央需集中統一領導我國金融、科技管理體制，促進制度與技術創新，牢固確立金融安全和科技主權。社會工作涉及基層政權安全和官民互信的根基，是國家治理現代化的基本面。與上述領域的體制改革相比，一國兩制範疇的領導體制改革尤為引人矚目，其核心是從國務院港澳辦向中央港澳辦的轉型與提升，並全面整合港澳工作有關事權，理順港澳系統權責關係，以適應新時代一國兩制長期堅持及有序發展的戰略和治理需要。

原本黨中央領導機制 未完善確立

港澳系統領導體制改革，有特定的背景和需求。一國兩制本身屬於國家實現和平統一與現代化發展的戰略及制度槓桿，為保障港澳長期繁榮穩定及支撐國家的現代化與國際化，一國兩制以高度自治授權方式，最大化保留了港澳原有制度及其對外聯繫。港澳作為改革開放的橋頭堡和樞紐平台，發揮特殊的功能和作用。

中央治理港澳，歷來是以權力高度自我節制和尊重港澳自治運行的方式展開的。但高度自治授權與中央管治權的常態化節制，也會造成國家安全與管治權安全的系統性風險。香港2014年非法佔中和2019年修例風波就是典型事件，本土勢力和外部干預勢力利用了過於寬鬆的制度空間從事顛覆活動，挑戰一國兩制制度底線。而原來的國務院港澳辦與港澳兩個中聯辦之間的權責關係及黨中央集中統一領導機制，並未完善確立起來，存在一定的信息不對稱、民意和政策互動梗阻，及執行力折扣現象。

從2019年修例風波以來，中央就着手研究和推進港澳領導體制改革。此次的機構方案，就是上述政策檢討與探索的經驗沉澱和制度化成果。

實行集中統一管理的優勢效能

在港澳系統實行以黨的領導為中心的集中統一管理體制，有着憲法和港澳《基本法》上的制度根據、優勢和效能：

其一，中共二十大對一國兩制有權威性的定位和規劃，是中國特色社會主義的偉大創舉，是港澳回歸以來的最佳制度安排，是兩岸完全統一的最佳方式，要長期堅持，這樣的定位和目標必須實行黨中央的集中統一領導，才能產生相稱的執行力和制度效能；

其二，一國兩制是黨章和國家憲法秩序中的重要制度元素，1992年十四大將其納入黨章，港澳基本法序言有明確規定，而國家憲法則以第31條特別行政區條款和第62條中央全面管治權條款加以憲制保障，新設置的中央港澳辦模式有助憲法和港澳基本法的全面準確實施；

其三，港澳事務具高度的政治挑戰性和風險管控需求，在新時代更面臨着安全與發展統籌推進的戰略壓力和政策挑戰，有中央集中統一領導，有助維護國家主權、安全、發展利益及港澳長期繁榮穩定；

其四，港澳一國兩制的新篇章有多重功能和目標導向，既是國家現代化和國際化戰略與制度槓桿的「二次升級」，又是全面準確實施一國兩制，並示範、引導台灣方案探索的關鍵樣本，還是中國堅持改革開放、和平發展，並反擊外部干預、制裁、長臂管轄的前沿領域，有關制度和政策複雜性高，敏感性突顯，客觀上要求黨中央的集中統一領導。

可發揮政策供給垂直監督作用

從中央港澳辦的具體職能配置來看，具顯著的科學性和治理性特徵：

其一，新職能體系的整合性，既包括國務院港澳辦原有職能，又包括《港區國安法》、選舉制度改革以來新形成的重要職能，有助全面準確貫徹落實新時代一國兩制的完整政策方針與制度要求；

其二，新機構錨定一國兩制憲制秩序，緊抓中央全面管治權，是新時代一國兩制制度體系建設與「愛國者治港／治澳」規範有序展開的最權威保障機制；

其三，新機構突出了法治原則的規範性和權威性，依法治港治澳成為港澳工作主要章法，以法治思維與法治方式保障港澳繁榮穩定；

其四，新機構將維護國家安全作為重要職能，對接港區國安法及澳門維護國安法律制度，有助國安法律的規範實施，及監督推動港澳本地繼續完善維護國安的法律制度和執行機制，也使港區國安法實施以來有關駐港國安公署、特區國安委、國家安全顧問等制度元素，可以在中央港澳辦的新架構下更好協作，確保維護國安的制度和政策執行不變形、不走樣；

其五，港澳在經濟民生與融合發展方面，需要中央更為精準的政策指導和監督推動，中央港澳辦可發揮政策供給的權威角色，也可發揮垂直監督的問責作用；

其六，在百年未有之大變局與中美系統對抗的新挑戰下，港澳平台上的制裁與反制裁鬥爭不會停息，一國兩制範疇的涉外法治鬥爭需要統籌、權威、有力地加以應對，中央港澳辦具更強的政策協調和制度性的反制能力。

更好結合黨的領導與一國兩制

總之，中央港澳辦是一國兩制制度體系的整合典範，可更好地實現中央全面管治權與特區高度自治權的有機統一，可形成更為科學、貫通與科層理性化的決策執行體系，將黨的領導的優良傳統與一國兩制的法治理性更好結合起來。在百年未有之大變局深刻演化及一國兩制新篇章有序展開的新時代，中央港澳辦新型領導體制的制度落實，給港澳和國際社會以更強信心，展示中國堅持改革開放、和平發展的強大意志和能力，也釋放出中國依法治理港澳的法治立場和治理技藝，是一國兩制戰略與制度槓桿作用的有益增量。

作者是全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授

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[田飛龍]