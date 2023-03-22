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2023年3月22日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：黨中央直接領導港澳工作 ／文：陳景祥
聞風筆動：錯播國歌事件 冰協料懲處難免 ／文：李先知
張炳良：冠疫揭示成敗交替的危機治理新常態
田飛龍：中央港澳辦是一國兩制制度體系整合典範
劉銳紹：蟲來李樹代桃僵 莫使哭聲向外揚──從港澳辦公室轉到中共中央談起
梁幸發：兩會精神的啟示和反思
筆陣：黨中央直接領導港澳工作 ／文：陳景祥
【明報文章】中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，不再保留單設的國務院港澳辦；在港澳辦基礎上，組建中央港澳工作辦公室，作為黨中央辦事機構。
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筆陣：黨中央直接領導港澳工作 ／文：陳景祥
聞風筆動：錯播國歌事件 冰協料懲處難免 ／文：李先知
張炳良：冠疫揭示成敗交替的危機治理新常態
田飛龍：中央港澳辦是一國兩制制度體系整合典範
劉銳紹：蟲來李樹代桃僵 莫使哭聲向外揚──從港澳辦公室轉到中共中央談起
梁幸發：兩會精神的啟示和反思
聞風筆動：錯播國歌事件 冰協料懲處難免 ／文：李先知
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