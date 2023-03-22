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陳景祥

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筆陣：黨中央直接領導港澳工作 ／文：陳景祥

【明報文章】中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，不再保留單設的國務院港澳辦；在港澳辦基礎上，組建中央港澳工作辦公室，作為黨中央辦事機構。

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