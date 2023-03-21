鄭立：低風險高回報的美債 恐致本地資產價格危機

簡單說，雷曼債券背後是無法償還的高息債券泡沫，而現在的矽谷銀行危機，卻反而是因為該銀行手上的低風險投資利息太低，儘管到期時能夠償還，惟在到期前卻會因為資產欠缺吸引力而周轉不靈，引發了銀行最怕的擠提。

對我們來說，重點並不是美國會否救這些銀行，或這些銀行會否倒閉，畢竟那些銀行在本地不一定有業務，反而重點是這場危機的成因，這個成因對本港是絕對有影響的。

這場危機的成因，在於美國聯儲局目前把利率提升至接近5%，美債被公認為這世界上最低風險甚至是無風險的投資。也就是說，任何每年回報低於5%的資產，相比美債都失去了吸引力。

比方說，投資香港的房地產，每年租金收入加上資產增值幅度，如果不足5厘，那麼何不投資美債呢？不論是股票、商品、其他債券，或者實業投資，若無法提供可相比無風險5厘的回報，都會失去吸引力。聯儲局這一年來的快速加息，製造了一種高回報、低風險的投資選項，就像吸星大法一樣吸走世上的投資者。

美國銀行危機，並不是那些美國銀行有什麼問題，而是全世界所有傳統的低風險投資，都會出現問題。低風險投資的最大敵人，就是比它回報更高、風險更低的投資。而香港房地產自然也在這個吸星大法的波及範圍，也就是說，倘聯儲局維持這樣的利率，甚至再提升利率的話，對本地資產價格的影響是指日可待。之所以是危機，乃在於它威脅的對象，並不是追求風險的科技投資者，反而是那些保守的投資者。

假設下次美國聯儲局公布的利率走勢，顯示利率在中期內不會下降的話，這雖然不會立即引發什麼，但本港恐怕要做好準備。

作者是專欄作家

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[鄭立]