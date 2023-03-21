狄志遠、香港智障服務人員協會：給智障童多一個選擇

從「天堂」到「地獄」

筆者不時跟智障人士家長聊天，也接收從家長而來的對目前有關學前、學齡、成人，以至老齡智障人士服務的意見，發現他們及其孩子都活在兩極的生活中：他們會形容學前及學齡服務是「海闊天空」，無論是地方、人手、介入治療方法、訓練理念，盡是期待；反觀當孩子畢業，家長會發現跟上述的比對，特別是人手及地方設備，實在猶如進入「彈丸之地」的另一極中。自從學校畢業之後，便即轉入狹窄的活動空間和訓練場地。

就着人手及設施與畢業前的比對，家長常常問，為何教育局的資源與社會福利署的資源會差天共地？這是否置人於「天堂」與「地獄」的落差和荒謬玩笑上？

翻閱近年資料，教育局不斷優化特殊學校人手配套，由校長職級、宿舍資源，以至家長教育資助，細緻入微，值得鼓掌！但再看政府於2022/23年度削減1%社會福利資助的舉措，各機構必會進一步面對財政壓力；加上專業人員流失，人手必然成為「災區」，縱有新服務，亦難以聘請到管理、訓練及照顧的人員，在推出新服務上更見艱難！聽機構同工分享，其中的影響，以殘疾人士院舍服務尤甚！

「病人」與「舍友」身分

另外，有一群在校的家長，他們的子女是嚴重智障及有胃造口（因吞嚥困難而需以導管餵食）的學生，原來這群孩子在畢業之後，如果其家庭有照顧困難而需要住宿服務支援，他們是毫無選擇的，只限申請醫院管理局的智障護養服務，而因為他們屬嚴重智障及有胃造口，他們就不能如一般智障人士可以選擇社會福利署的資助服務！

為何這班嚴重智障及有胃造口的學生畢業了，便得從學校的愉快學習和成長環境，跌落到失卻繼續學習和發展機會的境地，成為終身病人至終老？

在毫無選擇、退而求其次的情况下，有關家長認為，雖然社會福利署資助服務的人手、地方、設施仍是比較有限，但相比一個「終身病人」的身分，他們情願子女以舍友身分去繼續發展其潛能及在社區生活，這對家長和畢業生來說，更顯珍貴！

由此令我想起多年前的斌仔（鄧紹斌）——當所有人都認為他在醫院就能夠得到最好的照顧，他則情願安樂死！那麼，嚴重智障及有胃造口的畢業生，是不是該給他們多一個選擇？何况那只是一個卑微的選擇，去發展他們畢業之後的人生。

作者之一的狄志遠是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠、香港智障服務人員協會]