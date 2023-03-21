歐陽五：習近平訪俄 邁出凝聚促和共識第一步

中國是聯合國安理會常任理事國中唯一沒有介入俄烏衝突的國家，也是為數不多能在俄烏之間搭建溝通橋樑的大國，似乎是把各方拉上談判桌的合適角色。這一點在如今烏克蘭危機陷入僵局的情况下更顯珍貴。不久前，中國促成沙特阿拉伯和伊朗這對「中東宿敵」恢復邦交，外界看到中國的大國擔當和外交能力，也對習近平此訪抱更高期待。

然而，一次訪問究竟能在多大程度上影響俄烏局勢？作為局外人，中國在其中的作用始終是有限的，外界應對習近平訪俄抱合理期待。

習訪俄重點仍是雙邊關係

首先，俄烏衝突轉機主要看當事方意願。中國不是俄烏衝突的製造者，亦不是當事方，自衝突爆發以來，中國也沒有像美國等西方國家那樣深度介入。俄烏局勢能否有轉機，主要看當事方意願。與沙特和伊朗本來就已有強烈的改善關係意願不同，俄烏雙方目前為止沒有顯示出停火意願，反而有將戰爭升級的迹象。加上美國及西方仍不停在輿論上「拱火」、行動上「遞刀」，這種情况下，任何勸和促談的行動作用都是十分有限。

其次，習近平本次訪俄重點仍是雙邊關係。中俄元首一直保持高頻度互動，每年互訪幾乎是慣例，這次訪問仍屬雙邊關係範疇。據官方消息，本次訪問經濟合作佔較大比重，包括推進「一帶一路」倡議與歐亞經濟聯盟對接合作，共同維護產業鏈、供應鏈穩定暢通等。本次訪問被中國官方稱為「友誼之旅、合作之旅、和平之旅」，維繫友誼、促進合作佔相當比重。

對推動和談未必有突破 惟仍具重大意義

中俄交往始終遵循不結盟、不對抗、不針對第三方的原則，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方干擾和脅迫。俄烏衝突爆發後，中國不懼外界輿論威脅，與俄國堅持推進務實合作。這樣的中俄關係，為如今動盪局勢注入穩定性和建設性的因素。

習近平此訪不一定能對推動俄烏和談帶來重大突破，但仍有重大的政治和戰略意義：一是中國釋放清晰的立場信號，不管中俄關係具怎樣的戰略價值，中國還是會在俄烏問題上保持自己立場；二是此訪乃落實勸和促談主張的一次重要機會，對形成促和的國際共識將有重要意義。

俄烏衝突從起初的局部軍事衝突，如今已演化為一場有廣泛影響的「消耗戰」。在此背景下，國際社會有形成勸和促談、政治解決俄烏衝突共識的趨勢。這樣的外部環境，對推動和談是有利的。

此時，國際社會應形成合力，輿論上形成以和談為目標的建設性討論，而不是對別人的善意作惡意揣測，或繼續為戰爭拱火。美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員John Kirby近日公開表示，俄烏現階段不能停火，停火意味着對俄國領土擴張的認可，違背《聯合國憲章》。這樣的言論不但曲解了正義，也忽視國際社會的和平呼聲。

解決俄烏問題 需更多促和者

俄烏衝突是一場複雜的戰爭，有歷史民族因素，有地緣政治利益，也有外部力量干預。強調某一方是正義的，通常只考慮了單一維度，這樣的思維不能令問題得到很好解決。

和談的基礎是雙方都站在平等角度上，以交流方式解決問題、處理分歧。而從俄烏衝突的影響來看，似乎每個國家都不能獨善其身。因此，解決俄烏問題需更多促和者參與。希望習近平此次訪俄，能成為凝聚促和共識的新起點。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]