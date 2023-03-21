田德文：習近平訪俄 踐行新型國際關係理念

處理國際關係的新可能

2015年9月習主席出席第七十屆聯合國大會時發表重要講話，強調「當今世界，各國相互依存、休戚與共。我們要繼承和弘揚《聯合國憲章》的宗旨和原則，構建以合作共贏為核心的新型國際關係，打造人類命運共同體」。中共十九大報告進一步明確，倡導在世界上建立相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。事實證明，只要國家間以新型國際關係理念處理彼此關係，就可取得有利和平與發展的共贏成果；反之則會出現對抗、衝突乃至戰爭等雙輸結局。「新型國際關係」不同於西方主導的傳統國際關係理念，是一種旨在以對話取代對抗、以合作取代衝突、以互利共贏取代零和博弈的建設性國際關係理念，為處理國際關係提供一種新的可能。

中俄全面戰略協作伙伴關係，是新時代中國倡導構建新型國際關係的成功範例。在新型國際關係理念引領下，近年中俄務實合作迅猛發展：

一是經貿合作大幅增長。去年2月中俄雙方簽署《中俄貨物貿易和服務貿易高質量發展的路線圖》，為兩國經貿合作發展作出新規劃。中國海關總署數據顯示，去年中俄貿易額同比增長29.3%，達1902億美元，創歷史新高，正在接近兩國元首確立的2000億美元貿易目標。

二是中國對俄投資增長很快。中國企業在俄投資正從傳統的能源、農林開發，延伸至汽車、家電、食品加工等製造業領域。據俄方統計，在俄設廠的中企已逾1000家。

三是能源合作勢頭強勁。俄烏衝突爆發後，俄歐能源合作被基本切斷，同期對華能源出口大增。據中國海關總署統計，去年俄國對華液化天然氣出口增長43.9%，至650萬噸；石油出口增長8.3%，至8625萬噸。2024年，途徑蒙古的「西伯利亞力量」2號管線將開工，年輸氣能力將達500億立方米。

作為聯合國安理會常任理事國和重要大國，中俄關係的意義和影響遠遠超出雙邊範疇，兩國合作在世界貿易組織、上海合作組織、亞太經合組織、二十國集團等國際組織與機制中，都可發揮建設性的作用。

在新型國際關係理念引領下，中俄雙方始終在不結盟、不對抗、不針對第三方的原則基礎上推進務實合作。中俄合作不僅不會對世界上任何國家構成威脅，而且將成為百年變局中的重要穩定性和建設性因素。俄烏衝突發生後，中方不懼某些國家的威脅，堅持推進中俄務實合作，正如汪文斌所說，「中俄之間的合作正大光明，坦坦蕩蕩，為的是造福兩國人民，促進世界發展，不受任何第三方干擾和脅迫」。

去年2月俄烏衝突發生後，中方始終秉持客觀公正立場，積極為勸和促談發揮建設性的作用。今年2月中國發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》政策文件，再次明確了中方勸和促談、政治解決烏克蘭危機的堅定立場。

俄烏戰爭已演化成消耗戰

目前，歷時逾年的戰爭已造成俄烏參戰人員的重大傷亡和交戰地區的嚴重財產損失，但烏東戰局依然膠着，既無法形成清晰戰線，雙方亦難以取得重大的戰略性勝利。這場發生在21世紀的戰爭，實際上已演化為一場具第一次世界大戰特點的極其殘酷的消耗戰。在這種背景下，國際社會正形成日益廣泛的勸和促談、政治解決俄烏衝突的共識；持續拱火遞刀、實施單邊制裁和極限施壓的，其實是少數國家。

但在霸權主義依然大行其道的當今世界，針對國際衝突勸和促談，需巨大勇氣。中國始終堅持對俄烏衝突的是非曲直作獨立判斷，不接受別國影響和威脅。按照新型國際關係理念，國家間只有踐行相互尊重、公平正義原則，才可能實現合作共贏的積極成果。

勸和促談的一次重要機會

烏克蘭危機的爆發和升級，正可從反面證明上述判斷的有效性。冷戰結束後，北約無視俄國反覆申明的安全訴求，持續向東擴張，致雙方矛盾不斷升級。2014年克里米亞危機發生後，北約多次與烏克蘭舉行大規模聯合軍演，給俄方造成愈來愈大的安全威脅。離開這些背景來談論俄烏衝突的責任問題，恐怕怎麼都不能算是公正。那麼，要想化解俄烏矛盾，就必須擯棄拱火遞刀的破壞性思維方式，代之以建設性的新型國際關係理念。

習主席此次訪俄，標誌着中國以勸和促談為俄烏衝突降溫方面的努力，達到一個新高度，對政治解決烏克蘭危機將發揮重要的推動作用。道阻且長，行則將至。習主席此訪是中方落實勸和促談主張的一次重要機會，對形成強大的國際共識，無疑將有非常重要的意義。

作者是中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所副所長、研究員

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[田德文]