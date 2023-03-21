林緻茵：本地學者流失 香港研究會否無以為繼

筆者10多年前在港修讀博士時，同儕之間已有「香港研究不吃香」這種說法。但這種取捨並非必然，筆者也認識不少出色的年輕學者能夠以香港相關研究突圍，關鍵在於如何把香港與國際學術討論接軌，以及把香港與其他地方的現象聯繫起來，產生比起香港自身經驗更多的知識。這些學者中，有部分已獲得終身教席，他們要「交數」的壓力會減少，有更多空間探索。與香港相關的研究不一定由香港學者或身處香港的學者進行；有些學者換個環境後，包袱可能更少。

因此，與香港相關的研究未至於會從此消失，惟我們對於由本地培養的學者相繼離港感到憂慮，也絕非無病呻吟。在「香港研究何去何從」這個問題上，筆者不能代表任何人說話，純粹希望分享一些在社會科學圈子裏的觀察和體會。積極一點說，有幾個問題需要解決——

如何維繫研究社群

比起10多年前，專門推廣香港相關研究的學會、學院、學術期刊及課程多了。學界是有意識地補充大學體制的不足，以開拓一個研究香港議題的氛圍。由學者籌組的智庫與研究中心，亦啟動了不少基線研究（baseline research）項目。

不過，要建立各種資料庫相當耗時，需以整個研究社群（research community）為單位。例如，有研究中心曾統計分析香港各類型非政府機構的數目、歷史、規模、網絡，以向本地與國際說明香港回歸後社會狀况的轉變。研究的結果非但沒有證明香港已「走樣」，反而是證明回歸以後，香港仍保持相當程度的開放性和國際性。

然而2019年修例風波的後續影響，卻打亂了上述發展步伐。本地學者相繼離港或退休，一些智庫和研究中心關閉，對整個研究社群的聯動及研究多樣性（diversity），總會產生影響。與香港相關的研究涉及跨學科的知識與視角，需由不同領域的學者共同建構；而學者要成為一個領域的專家，動輒要花數十年時間。學者的流失，會導致一些研究範疇的缺失，令香港研究作為一個知識領域變得不完整。

如何重設研究重點與框架

第二個問題是香港相關研究的重點與框架。有一段很長時間，香港作為處於變化當中的，又具特殊性的體制，衍生出非常多的研究題目。以香港政治體制研究為例，不少文獻是以「混合體制」（hybrid regime）框架觀察香港，分析體制設計與「管治效能」、「社會穩定」、「政治參與」等的關係。這些研究不止是建基於一些國際通用的學術框架，而是基於一些在地、長期觀察所得出的規律，例如在哪些條件或情境下，立法機關能夠對行政機關產生較大制約。

筆者在教授相關學科時所用的文獻，部分仍是關於舊政治體制的著作。不是說新體制沒有討論或研究價值，而是新體制應放在一個怎樣的框架作分析，或以一個怎樣的切入點跟其他地方的經驗比較，我們仍未有較成熟的答案。

完善選舉制度後，政治體制運作的邏輯、持份者的考量已經不同，過去的一些規律已不再適用，需要一個新的分析框架。更根本的問題是，學者難以判斷體制發展的目標與步伐，在研究時無從入手。

如何令學者參與公共政策

第三點是學者在公共政策上的參與。學術研究與公共政策的討論雖然相關，但兩者的研究議程、受眾並不相同。公共政策討論必然有一部分是與政府議程有關，亦更講求一些即時性的回應。不少學者兼具兩種面向，能夠把研究結果轉化成公共知識。過往每逢有重大的改革和諮詢時，學者之間就會有大量對話，讓民間得到豐富的政策資訊，同時令政府更能掌握各種政策觀點和數據。

有心參與公共政策討論的學者，現時面對不少限制。政策過程所開放的討論空間有限，難以介入。筆者仍然相信香港有表達意見的空間，惟「討論」不止是「意見的表達」，而是更有意義、更高層次的對話。被問到為何不再參與（甚至不再留意）公共政策討論，身邊一位學者朋友有這樣的答案：「寫了幾篇文章，有人會回應嗎？與其討論政策，何不花精神討論其他東西？」

要參與公職或評論公共政策，學者就需要動用教研以外的時間與資源，這種取捨過去也一直存在。除了是否有空間和信心影響政策之外，當今的年輕學者還要擔心他們的公開言論會否影響工作，故選擇保持低調。

如何讓香港研究承傳下去

最後一個問題是如何讓香港相關的研究承傳下去。與筆者同輩的學者，都是在社會氣氛比較好的時候「入行」；正在修讀社會科學的學生，也許需要更大的決心，才會選擇以香港相關研究作為專業。年輕人為了賺錢，或為了成為專業人士，可以有其他選擇；就算要考政務官，也不必選修這一科。會選擇修讀社會科學，繼而攻讀研究學位的人，背後或多或少有一些理念；但他們需得到更多指引，才能找到重新研究香港的意義。

新舊兩代學者的交替，與社會環境轉變同時發生。短期內，香港相關研究的數目或題目，以及學院與民間社會的互動或會減少。一些過去的研究課題可能會從此失落，惟更多政治體制以外的研究會否因此而衍生？就這一點，仍然是值得觀望。始終，大學保存了一定的空間，而三四十歲的學者還有很長的學術生涯，他們總會找到自己的定位。例如近來有學者以疫症為題，分析香港社會在政治信任低迷的情况下，如何自行補充政策上的不足，把研究重點由體制轉向社會與生活經驗。至於如何把學術研究所產生的知識導入施政，就不純粹是學者是否願意走出「象牙塔」的問題，而是學者與體制之間是否再願意相信彼此。

作者是公共政策顧問

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[林緻茵]