李行偉：交椅洲人工島方案 充分考慮環境影響及氣候變化因素

去年3月我獲土木工程拓展署委託，擔任交椅洲人工島填海及海岸抗禦專家委員會（委員會）主席。委員會成員包括著名水動力學家、新加坡國立大學劉立方教授，及知名海岸工程專家、河海大學原校長、國家海洋局海塗研究中心主任張長寬教授，就交椅洲人工島項目的填海及沿岸抗禦策略，提供獨立的第三方專家意見。3位成員的專長領域涵蓋水力與環境工程、波浪及海嘯理論、海岸及填海工程，並具豐富的環境影響評估與海岸帶保護項目經驗。

三島佈局 料可滿足環評水質指標

在過去一年時間，我領導的委員會與項目研究團隊緊密溝通，舉行多次評核討論會議。我們深入了解人工島的環境、地理等因素，仔細分析基礎數據及相關3D水動力和水質數值模型後，從多個角度評估人工島填海方案是否已充分考慮生態環境影響及氣候變化因素，並指出可能存在的相關技術性問題和建議。

研究團隊在吸納我們的意見後，修訂了對1000公頃填海的環評及工程考慮，並於去年底向立法會發展事務委員會作階段性的匯報。

我們認同人工島的三島佈局可維持鄰近水域的適度流暢，保持海岸水生物種棲息條件，預期能滿足環評下的水質指標。工程已綜合考慮了航運、生態環境保護、智慧城市規劃的多方面因素。

應對氣候變化 採自適應性策略

然而，極端天氣及氣候變化具有特殊複雜性和不確定因素。顧問研究團隊在制定人工島地面高度時，已合理考慮氣候變化的最新推測，並採用循序漸進的自適應性策略（adaptive management），在海岸線與發展用地之間預留緩衝區，並且在海堤設計上亦會預留應變容量，以便將來按實際情况加強人工島應對氣候變化的能力。

整體而言，我們認為人工島方案所採用的研究方法是可靠的，基礎資料、模型參數及結論是科學合理的，並可作為展開工程設計的基礎。研究團隊的填海及海岸抗禦方案，已充分考慮生態、環境、氣候變化、極端天氣等因素，可以作為合理的基礎開展公眾參與活動，並繼續深化和優化人工島的設計。

作者是水利及環境工程學家、澳門科技大學校長

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[李行偉]