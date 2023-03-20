鄭岩：「民主燈塔」風光不再 「民主峰會」注定失敗

挑動陣營對抗 威脅全球和平

「我們」與「他們」的劃分，加劇陣營對抗的分裂隔閡。美國向來熱中拉圈子、搞對抗，七國集團、五眼聯盟、美日印澳四邊機制（QUAD）、美英澳三邊安全伙伴關係（AUKUS），無不體現濃厚的陣營對抗色彩。如今美國又打着「民主」的幌子生拉硬拽拼湊「價值觀聯盟」，堂而皇之舉辦所謂「民主峰會」，厚顏無恥自認「一盟之主」，為的是極力掩蓋自身國際影響力下降的事實，維護搖搖欲墜的「全球領導地位」。

為了辦會，美國將他國視同商品一般挑挑揀揀，一部分納入「我們」的陣營，剩下的歸入「他們」的行列，許多國家不得不在美國拉攏甚至脅迫下選邊站隊。所謂「民主峰會」，再度暴露美國「合則用，不合則棄」的極端利己主義、挑動對立對抗的陰謀算計，以及千方百計遏制中國崛起的險惡心機，將對國際秩序穩定構成嚴重挑戰，對全球和平安全造成嚴重威脅。

操弄「民主」 見霸凌思維

「民主」與「威權」的敘事，充斥美式標準的霸道霸凌。美國長期壟斷對「民主」的解釋權，使當下全球敘事體系籠罩着美式標準的陰影。美國用貼着「民主」標籤的糖果誘拉盟友，用帶有「威權」標籤的大棒打壓對手，本質上就是「同我即對，非我即錯」的霸權霸道霸凌思維。民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利，國際社會對此早有共識。

美國大肆操弄民主，卻無法真正玩好民主。國內，金錢政治、政黨對立、社會撕裂、種族矛盾甚囂塵上，2021年國會山暴亂更讓世界對美式民主大跌眼鏡；國外，美國不斷發動軍事入侵，四處策動「顏色革命」，對俄烏衝突火上澆油，給他國造成深重災難。無論美國再怎麼藉「民主峰會」往臉上貼金，都遮蓋不了美式民主從裏爛到外的現狀。「民主燈塔」自以為屹立於普世價值的高地，實則早就坍塌於國際道義的谷底。

「聯合」與「孤立」的做法，違背人心所向和時代潮流。當今世界百年變局和世紀疫情交織疊加，各種安全挑戰層出不窮，全球發展遭遇挫折，國際社會對和平與發展的呼聲更加強烈。美國卻聯合盟友不斷升級對他國封鎖制裁，大肆鼓譟「脫鈎斷鏈」，構築「小院高牆」，還要藉「民主峰會」拉幫結派大搞政治孤立，完全悖逆歷史大勢，背離時代潮流，只會害人害己。

更多發展中國家對美方保持警惕

實際上，隨着「美國優先」的霸道行徑屢屢失信於人，美國盟友已逐漸認識到，追隨美方盲目反華並非正道；加強戰略自主、採取理性務實的對華政策，才最符合自身利益。更多發展中國家對美國挑起集團對抗的做法保持警惕，不輕易選邊站隊。「天下苦美久矣」成為愈來愈多國家的心聲。美國裹挾他國孤立中國的如意算盤打得再響，也終究不會得逞。

面對美國的倒行逆施，中國始終堅定站在歷史正確的一邊、站在人類進步的一邊。中國從不搞制度輸出和制度競爭，主張各國走符合自身國情和民眾需要的發展道路。中國反對任何國家壟斷民主標準，把民主當做打壓別國的工具，中共總書記習近平強調：「民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民需要解決的問題的。」中國共產黨第二十次全國代表大會的勝利召開，擘劃了黨和國家事業發展的宏偉藍圖，中國全過程人民民主的先進性和優越性日益彰顯，中國式現代化更為全面推進中華民族偉大復興照亮前路、為人類實現現代化提供全新選擇。什麼才是真正的民主，歷史終將給出公正的答案。

得道多助，失道寡助。任憑美國如何張羅，第二屆「民主峰會」仍然無法拯救美國破敗的民主，只會自暴其短、丟人現眼，注定同前屆一樣遭遇可恥的失敗。對於這樣荒謬的政治鬧劇，各位看官，可以散了。

作者是時事評論員

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[鄭岩]