盧文端：香港對強國建設作用再認識

在筆者看來，習主席的講話不僅給予香港各界極大的鼓勵，更啟示我們再認識香港在新時代強國建設的作用，認真思考和部署香港在哪些方面需要為祖國的強國建設發揮更大作用。有關人士建議筆者結合組建中央港澳工作辦公室，就此作些分析解讀。

在本人看來，有4點特別值得重視：其一，香港必須堅定走國際化道路，應對美國的制裁封鎖；其二，香港參與粵港澳大灣區建設，應該是向內融合、向外發展；其三，香港發展創新科技，要為突破美國的科技「卡脖子」做實事；其四，組建中央港澳工作辦公室，既是要更有效保障香港在強國建設中更好地發揮作用，也顯示港澳台工作一體化趨勢。

香港須應對美國制裁封鎖

香港對國家的最大價值在於經濟，在於能夠在國家的對外開放中發揮無可替代的獨特作用，金融更是重中之重。俄烏戰爭發生後，美國帶領西方國家，對俄羅斯發動有史以來最極端的金融制裁，不僅將俄方剔除於SWIFT（環球銀行金融電信協會）體系之外，而且將俄國約6400億美元外匯資產中至少三分之二強制凍結。這個被形容是核彈級的金融制裁，也對我們國家及作為我國最重要國際金融中心的香港敲響警鐘。

外界最關注的是，台海危機風險愈演愈烈，一旦國家因形勢所逼不得不出手解決台灣問題時，美國勢必對中國採取更瘋狂的制裁行動。美國官方已多次在這方面放出狠話，到時香港極有可能成為美國金融制裁打擊的目標。

今次國家機構改革，其中一個重點就是加強防範金融風險。實際上，與我們國家的經濟體量、國際影響力和強國建設的需要相比，香港作為我國國際金融中心的體量和能量還是不夠的，需堅定走國際化道路，大大開拓發展空間。這是應對美國制裁風險、維護香港和國家金融安全的最有效方法。

具體來說，香港應重點加強以下工作：一是大力增加香港金融體量，包括推動中概股回流、提高人民幣市場深度、加強資產管理業務、發展全球資產管理中心、家族辦公室等，令香港金融體系做到「大到倒不了」；二是抓住一些國家為規避風險採用人民幣從事雙邊貿易的重要機遇，爭取中央支持香港進一步做強做大人民幣離岸中心，不斷深化香港與內地金融互聯互通，加強香港金融抗壓力；三是增加國際貿易結算管道，包括人民幣跨境支付系統（CIPS）平台、數碼貨幣交易系統等，以逐步減輕對SWIFT的依賴。

香港須堅定走國際化道路

習主席親自謀劃、部署、推動粵港澳大灣區建設，也是為了保持港澳長期繁榮穩定。香港融入大灣區，大灣區整體勝於一個中等發達國家的規模與競爭力，發展空間和潛力不可估量。據了解，一些西方國家和東南亞國家對香港如何成為幫助他們開拓大灣區的平台，特別感興趣。

習主席在2020年深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上的講話，要求推動粵港澳三地經濟運行的規則銜接、機制對接，提升大灣區市場一體化水平。這是大灣區能否整體融合的關鍵。有些人關心：三地經濟運行規則、機制是向珠三角城市對接，即所謂「內地化」；還是朝香港方向對接，即「國際化」。答案當然是「國際化」。習主席去年關於香港「保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫」的講話，已指明這個方向。

今次國家機構改革另一個重點，是加強推進科技發展。中央支持香港建設國際創新科技中心，除了支持香港發展新產業，也希望香港發揮獨特優勢，為突破美國科技圍堵作出貢獻。

應該看到，儘管美國近年對港實施制裁，但歐洲等並未完全跟隨。這一方面是因為香港與他們有密切經貿關係，另一方面也反映美國與其歐洲盟友有不同利益。香港打造國際創科中心，可利用這種「聯通世界」優勢，在突破被美國「卡脖子」難題方面發揮作用。

中聯辦主任鄭雁雄講得非常清楚明確：必須堅定支持香港走國際化道路，堅定支持香港保持普通法制度，保持與發達國家法治體系、市場體系相銜接，這是服務「國之大者」。顯然，從新時代強國建設的角度看習主席強調香港要「保持普通法制度」，我們會有更準確、更深刻、更全面的理解。

組建中央港澳辦 具雙重意義

本人認為，組建中央港澳工作辦公室，有兩方面重要意義：

一是理順和加強港澳工作領導體制。中國共產黨是國家的執政黨，港澳事務一直都是執政黨領導。自中央港澳工作協調小組轉變為中央港澳工作領導小組後，中央港澳工作的領導體制開始成形。之前的港澳辦實際上也是「一個機構，兩塊牌子」——既是中共中央港澳工作領導小組辦公室，亦是國務院港澳事務辦公室。香港由亂轉治走向由治及興的過程，證明這種領導體制能有效維護國家主權、安全、發展利益，及保持香港長期繁榮穩定。面對日益複雜的國際環境，直接組建中央港澳工作辦公室，加強中央對港澳工作的領導，可以在體制機制上保證香港於強國建設中更好地發揮作用。

二是港澳台工作領導體制趨同化。有心人都留意到，組建中央港澳工作辦公室之後，與中央對台灣工作的「一個機構，兩塊牌子」完全一樣，即中共中央台灣工作辦公室與國務院台灣事務辦公室。這當然不是名稱字眼的簡單相同，而是體現了它們之間的相關性和實質聯繫。從中共二十大報告到習主席今次人大會議閉幕會上的重要講話，都是將推進一國兩制實踐和祖國統一大業放在一起論述。推進祖國統一，是強國建設的重要組成部分。香港率先實行一國兩制，在參與強國建設中，如何為推進祖國統一大業發揮特殊作用，是香港需要重視的問題。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[盧文端]