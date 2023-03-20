香港社區組織協會：規管眾籌 不應打擊慈善公益籌款活動

說回正題。為提升眾籌活動透明度和問責性，政府諮詢文件提出多項建議，包括要求日後眾籌活動原則上須事先提出申請，得到許可後才可開展，以及在眾籌活動舉行期間和結束時向公眾提供足夠的透明度；更建議成立眾籌事務辦公室，以一站式處理眾籌活動的規管及行政事宜。

當局希望提升眾籌活動的透明度和問責性，實屬無可厚非；然而規管亦應有適當界線，不宜「大包圍」式規管。我們認為，諮詢文件的建議未能有效達至上述目標，對各項建議有極大保留；當局不少建議更過於嚴苛，法理上並不合理，實際操作上亦不可能。

眾籌有助個人或機構在公眾生活中的互動，促進人與人之交流。因此，在避免任何個人或機構透過眾籌從事不利公眾利益或國家安全等違法行為的同時，亦要取得平衡，以免為規管而規管，或不合理地限制了個人或機構正當合理的生活，扼殺眾籌活動促進社會向前發展的公眾福祉。

國際主要規管涉財務回報的眾籌

眾籌活動通常包括數個元素：由個人、團體或機構展開；透過公開方式，向大量個人或組織提出特定的籌款目的；向每個人或個體邀約投入小額資金，令籌款人可籌得足夠款項，用以開展該特定目的的項目、業務或達至其他需求；視乎個別眾籌的具體目的，資金提供者可能從眾籌項目中取得某些利益或回報，或沒有得到個人回報。常見的眾籌包括（1）股權及債務眾籌、（2）點對點借貸、（3）捐獻性質的眾籌，及（4）屬報酬或預售性質的眾籌。

2016年立法會就美國和英國眾籌活動的監管制度展開研究，其報告指出美、英均屬全球眾籌先列，前者屬世界最大眾籌市場，佔全球總額約一半；後者則為世界第三大眾籌市場，佔全球總額約17%。在規管上述第一類眾籌方面，美英均透過加強管理眾籌平台風險、規定股票發行人／發債人須披露基本業務性質、為小投資者的投資訂立額外保障條款，以加強對投資者的保障。

在規管第二類方面，美國將點對點借貸列為證券活動，因此受證券交易委員會及其他法律規管；英國則加強點對點借貸行為的規管，包括監管借貸活動不多於某一貸款額、規管平台營辦者的最低資本額、平台須列明風險或警告，及定期提供報告披露業務資料。

2017年立法會就選定地方對眾籌活動的監管開展另一研究，其報告指出「眾籌活動若出現欺詐或平台管理不善的情况，或會對投資者以至金融體系的穩定構成風險」，因此「不少世界各地的監管機構都趨向制訂專門為眾籌而設的監管制度，以期在金融創新和保障投資者這方面取得平衡」；而由於以上第一及第二類眾籌「涉及財務回報，以及個人和企業均廣泛參與該等活動，因而這兩類眾籌成為全球證券業監管機構重點關注的監管對象」。

可見，國際社會普遍關注是涉及財務回報的「股權及債務」和「點對點借貸」兩類眾籌。相反，第三及四類的眾籌活動，即「捐獻性質」及「報酬或預售性質」，由於有關眾籌「主要為公益導向，或不涉及財務回報」，所以「不是世界各地的監管焦點」。

就此我們認為，眾籌規管範圍應主要針對涉財務回報的「股權及債務」和「點對點借貸」眾籌，而不應如諮詢文件的建議，把規管放在「捐獻性質」及「報酬或預售性質」等眾籌類別上。

國安法刑法已能規管眾籌風險

現時本港確未有一套清晰制度，規管愈趨盛行的網上眾籌活動；然而，這樣一定等於對市民利益和公眾安全構成風險？據現行法例，任何人或組織透過籌款活動從事違法行為，例如洗黑錢、欺詐、盜竊、危害國家安全的行為和活動，或涉及任何煽動、協助、教唆、以金錢或其他財物資助他人干犯危害國家安全罪行等，均受相關刑事法例規管及追究。不管是在線上或線下操作，上述規定均適用。因此，在防止違法行為、避免危害公眾以至國家安全等行為，現行法例已足夠作適當規管。

諮詢文件期望建立完備制度，提升公眾對參與合法、正當眾籌的信心；惟建議的眾籌活動規管架構在運作上亦存在不少問題，現分述如下。

問題一：規管全球眾籌活動，不實際亦不可行。

首先，文件建議所有公開向港人或團體，或身處香港的人或團體進行募集的線上或線下籌款活動，不論舉辦目的及地點為何，均須事先向建議新設的眾籌事務辦公室提出申請。此建議規管範圍過於廣泛，就算眾籌活動宣稱目的與香港並不相關，即與本港政治、經濟、社會、科技、環境或法律等領域無任何關係，仍須受建議訂立的法律和架構規管，安排並不合理。

舉例來說，若有本港的互聯網使用者瀏覽網站或取到友人分享的資訊，當中提及於非洲某一小國的社區有人發起眾籌，扶助村內一名殘障兒童；有本港市民接觸到有關資訊並響應該眾籌活動，捐出100元支持活動。若根據文件建議，上述於非洲小社區內發起活動的個人或機構，便要向在香港的眾籌事務辦公室申請，經批准後才能開展眾籌，實際上極不合理亦不可行。

問題二：要眾籌者來港開設指明的本地銀行戶口，並不合理。

同理，文件建議眾籌的籌款人須向眾籌事務辦公室披露眾籌目的及安排、使用本地銀行戶口，及妥善保存資金活動紀錄等。事實上一些來自海外、非針對香港居民，但香港居民在線上或線下都非常容易取得相關眾籌邀請，為此要求眾籌籌款人在港開設指明的本地銀行戶口，既不可行且不合理，更阻礙社會中個人或機構透過眾籌開展正常交流。

問題三：全體眾籌平台須在港登記，亦不合適。

另方面，文件亦建議設立登記制度，登記眾籌網上平台資料；任何接受香港個人、機構或團體的眾籌之網上眾籌平台，均須向眾籌事務辦公室登記。然而一如文件所言，不少平台根本並非以香港為註冊地，若要求經營平台的公司／團體／個人必須在港有指定至少一名香港擁有實體地址的代表，實在是不可能亦不現實。

表面上此舉有助加強當局監察，惟實際上是令經營網上眾籌的平台卻步，不選擇為香港的個人、機構或團體提供服務，本港的個人、機構或團體亦無從合法使用相關網上眾籌平台服務，直接窒礙香港作為創科之都、促進社會發展及與世界科技水平同步的可能。

問題四：捐款者因非法眾籌負刑責不合理。

文件建議資金提供者／捐款者要因非法眾籌而負上刑責，建議極不合理。所謂非法眾籌，包括眾籌活動本已獲當局批准，及後卻被執法部門有理由相信活動繼續是對本港的公共利益、公共安全、國家安全不利的活動。資金提供者／捐款者響應眾籌時，無法百分百全面掌握或預知發起眾籌者在具體落實眾籌活動時的情况，資金提供者／捐款者亦未必完全清楚相關機構目的和使用款項情况。若要捐款人負刑責，無疑是過於嚴苛且極不合理。為免誤墮法網，上述建議無疑是全面禁止在本港展開任何形式的眾籌。

規管眾籌與公共空間發展

事實上，若資金提供者參與的眾籌的營運者屬慈善團體，慈善團體早已受法例規管其捐款行為；由於慈善團體的慈善資格亦會定期受稅務局、社會福利署等部門監管，若有任何違規行為，當局大可取消其慈善團體資格，監察制度行之有效。同理，在個人或非慈善機構等眾籌活動方面，同樣會因眾籌後是否合乎原來眾籌目的、具體表現，而影響日後舉辦眾籌活動的成效。因此最有效的監察方法，是讓公眾自行決定是否繼續支持眾籌活動。

總體而言，眾籌的規管，除了考慮公眾利益和國家安全等防止罪行的問題，亦必須考慮避免影響現行正常個人與機構交流的自由度問題。當局應根據眾籌的性質作相應適度限制，並採取鼓勵、協助方式，引導眾籌活動在港健康發展，而非一刀切要求所有慈善公益眾籌都要事前申請審批。

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