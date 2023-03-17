徐英偉：要「老有所安」 先除去社會對長者工作的標籤

長者就業令人聯想到貧窮問題，過去政府不時被嘲諷「愈扶愈貧」。事實上，現時貧窮線定於住戶每月收入中位數的一半，即當社會收入提高，便會有愈多人跌落貧窮線之下。究竟有關方法是否好的計算指標、按這指標如何能夠滅貧，值得大家討論。例如《2020年香港貧窮情况報告》發現，約有79.5%被界定屬於貧窮的長者，居住於沒有按揭的自置物業。這些長者的收入或許較低，但究竟他們是「富貴貧窮」還是真貧窮？

延長工作年齡 乃社會趨勢

儘管近年政府已有不同政策鼓勵市民為退休做好準備，但現實是若要以年金「自製長糧」，都要在日常開支之外仍有一筆餘錢才可購買。強積金令打工仔每月都要為退休金作儲蓄，奈何不少婦女因要照顧家人而未有投入勞動市場，自僱人士亦未必有供強積金。而政府為長者而設的生果金（高齡津貼），金額其實只是「意思意思」，絕不足以支持退休生活。因此，與其不斷增加社會負擔，我們應考慮如何真正做到老有所樂、老有所安。

不少已屆退休年齡的銀髮族仍身壯力健。選擇繼續工作的「初老」，原因各有不同，有人的確會手停口停；有的即使有一定的退休儲蓄，惟擔心未必夠用；有的仍行有餘力，見市場對體力勞動工作的需求減少，故希望繼續貢獻所長等。無論如何，延長工作年齡已是社會趨勢。

根據政府統計處2022年底臨時數字，本港60歲及以上的人口超過219.5萬，佔整體人口近三成。統計處推算在2030年時，本港60至64歲人士的勞動人口參與率達52%，65歲或以上的參與率為12.5%。

政府可以起帶頭示範作用

政府近年將2015年或之後入職的文職公務員退休年齡提高至65歲，紀律部隊則提高至60歲；由於人手短缺、青黃不接等原因，不少政府部門亦會以合約形式，聘請已經退休的資深職員回巢。今年財政預算案亦建議，提高僱主為其65歲或以上僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減，有關開支的扣稅由現時100%增至200%，以鼓勵僱主繼續聘用年長僱員，亦可增加銀髮族的退休儲蓄。

在人口老化下，政府為聘請年長僱員提供扣稅誘因，對僱主、僱員都有好處，踏出了良好而重要的一步。不少商界朋友都表示會參考政府的做法，甚至比政府的要求做得更好，以挽留、吸引人才。作為全港最大僱主，政府在公務員架構上亦可考慮聘用年長僱員，以起帶頭、示範作用，去除社會對年長人士工作的標籤。

疫情改變了不少行業的工作模式，彈性上班時間、在家工作等成為全球新趨勢。在鼓勵銀髮族工作的同時，亦可循這方向思考，例如減少年長僱員的工作時數、給予更靈活的工作安排。

相信大家都同意，工作能力並非以年齡論斷。正所謂「家有一老，如有一寶」，大家應欣賞、珍惜長者的閱歷和經驗，在職場上毋須基於「同情心」去幫助長者就業，應考慮從肯定長者的工作能力出發。

長遠而言，政府可考慮推動是否要改變將退休年齡劃一固定在65歲，而是讓僱員可按意願、身體情况等，決定理想的退休年齡，如此既可解決勞動力不斷減少的問題，亦改變社會對銀髮族工作等同可悲的守舊想法。社會在提供基本安全網、做好精準扶貧之餘，鼓勵有能力的銀髮族繼續工作，可紓緩老年貧困，亦減輕社會對養老的負擔。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]