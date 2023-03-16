陳帆川：建制派不是法外之地 堅決懲治害群之馬

網絡世界不是法外之地，建制派團體更萬不可能成為亂港溫牀，警方必須將亂港分子繩之以法，避免令香港由治及興的新階段添上隱憂。

香港在《港區國安法》下由亂及治，《基本法》繼續保障遊行自由，婦工遊行本來是堵住境外媒體悠悠之口、力證本港自由不變的最佳例證；奈何好事之徒煽風點火，企圖騎劫遊行，令香港錯失「說好香港故事」的良機。

《明報》早前跟進報道發帖者動向，發現有人竟是「撐警常客」；更弔詭的是，大量網絡留言在報道刊出後離奇消失，顯示相關報道大抵踩中滋事者痛處。撐警團體一直盡心盡力為香港，為何當中窩藏「雙面人」，企圖在北京兩會期間有組織地搞亂香港，必須嚴查。

網上群組「SaveHK」發起人稱，會員人數眾多，大家都有表達自由。不過誠如2021年時任律政司長鄭若驊所指，言論自由並非絕對。既然警方處理遊行申請也做到一絲不苟，再三提醒主辦方須就遊行時出現的口號和橫額負責，撐警和愛國愛港組織亦沒有藉口，對其成員的可疑舉動掉以輕心，急須正本清源落實會員實名制。組織主事人也有義務身先士卒，對會員的言行全盤負責，就跟遊行一樣。

此外，民主派初選47人案早前審訊連日出現動機可疑的排隊黨，疑有組織地「佔領法庭」，引起廣泛關注。有網媒報道一名涉嫌付錢招人排隊者，無獨有偶，亦跟一個建制派團體有關連。

據報，中共中央政治局常委王滬寧認為海外對香港有誤解，媒體未必反映本港真實情况，希望政協委員讓海外知道香港是「一國兩制」的成功案例。建制派若然任由害群之馬損害本港法治形象、為境外媒體「遞刀子」提供抹黑素材，難辭其咎，必須響應國家「敢於鬥爭」的呼籲，首先肅清內部矛盾。警隊亦務必一馬當先，將匿藏在幽暗角落，包括建制派裏頭的亂港分子一查到底。

「香港不能亂，也亂不起」，習近平主席去年七一講話的肺腑之言，字字鏗鏘。好端端的婦女節遊行、好端端的法庭審訊，竟也鬧出連串新聞。別有用心的境外勢力，手到拿來都是香港衰敗的例子。建制派團體和警方沒有條件怠慢，一定要將遊行亂象和法庭亂象的幕後黑手揪出來。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]