招彥燾：灣區科研互補互利 創造香港成功故事

猶記得去年初第五波疫情海嘯式爆發，來得急且猛，當時快速抗原測試已經在全球有龐大需求，供應十分緊張，就好像香港再次面臨疫情初期時口罩缺貨、搶貨的翻版。幸好，今次香港有自己研發及生產的快速抗原測試，毋須依靠入口，解決了當時的缺貨問題。當時能夠有香港研發及製造的快測工具供應，全因為「走在疫情前」。

香港與內地協作 創新成果可影響世界

筆者於2020年應北京大學邀請，以公司的技術，提升當時新冠病毒核酸檢測準確度，同時研發了快速抗原測試，並取得美國食品藥品監督管理局（FDA）的緊急使用授權。至2022年初，本港爆發第五波疫情，確診數目幾何級數急升，香港不可能在短時間內大幅提高核酸檢測量，政府接受快測陽性個案等同確診。而當時香港已有技術令市民自己在家就可以檢測，與核酸檢測雙軌並行，讓市民可更早發現自己確診，政府亦可因應確診人數制訂防疫政策，成為快速穩定香港疫情的獨特策略。

這個經驗告訴我們研究落地的重要。香港有國際級的醫學專家、醫療機構、研究及臨牀數據，對生物科技產業發展有很好的根基；結合內地的高端及大規模生產能力和原材料供應鏈，兩地協作絕對有助把香港研發及製造的創新發明注入生命，能夠把創新成果轉化成為可影響世界的產品。

正如行政長官李家超早前倡議，大灣區在科研上可以互補互利——香港在上游基礎科研具有優勢，而大灣區其他城市在下游的生產力高，若香港可以鞏固技術轉移，把研發成果產業化，將是帶動香港轉型成為國際創新科技中心的重要關鍵。

科研成果工業化 須有政府支持

筆者一直倡議要完善香港的創科生態圈，眼見過去政府對中下游的資源投放較少，要令科研成果成功工業化，必須有政府政策的支持和大力推動，始能突破局限，釋放本身的巨大潛力和活力。特區政府新一份財政預算案，在預留予推動香港生命健康科技發展的100億元中，撥出60億元資助大學及科研機構設立主題研究院。基礎研究、科研雖為創新科技根基，惟筆者認為，政府應同時重視業界參與，建議中的主題研究院必須有健康、可持續發展的生態圈，除了涵蓋跨院校、機構和學科合作，必須加入業界參與的部分，否則科研成果不能真正落地應用。

筆者建議，政府應該更妥善利用100億元推動香港生命健康科技發展，劃分不同範疇，從研發、開發、生產、行銷到金融和管理等，建立有利長遠發展的「產學研」政策，達到真正的知識轉化，創造更多香港研發、香港製造的成功故事。

作者是中大生物醫學學院客座副教授、相達生物科技國際有限公司董事長及首席執行官

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[招彥燾]