陳志豪：兩會精神的香港部分

「一國兩制」是執政黨和國家的基本方針政策之一，今屆兩會期間，「一國兩制」與香港同樣佔據了不少篇幅，習近平主席在全國人大閉幕會的重要講話，及李強總理在回應中外記者期間，均有提及香港；中共中央政治局常委趙樂際及王滬寧，分別先後會見港區全國人大代表和港區全國政協委員，並提出幾個希望及幾個帶頭等重要指示；政府工作報告及全國政協常委會工作報告，都有涉及香港工作的段落。

香港始終受中央領導重視

可見在中央領導的心中，無論是「由亂轉治」的過程或「由治及興」新階段，香港始終受到高度重視，始終佔據一定位置。正如習近平主席強調，「推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定」；李強總理回答記者時表示，「中央政府始終高度重視發揮香港、澳門的優勢和特點……香港、澳門的地位和作用只會加強，不會削弱」。

習近平主席及李強總理的話，就是中央的最高判斷——在中央的研判中，「一國兩制」下的港澳、國際化兼且繁榮穩定的港澳，確實可一直為國家發展作出貢獻。香港、澳門發展前景與國家的利益是一致的，中央只會有希望港澳愈來愈繁榮的意願。這一點，盼望愈來愈多香港人都會明白。

再看中共政治局常委趙樂際、王滬寧會見香港代表委員時提出的希望和帶頭作用，總括而言，就是要帶頭維繫香港的繁榮穩定，建設經濟、改善民生、維護國安、推動香港融入國家發展大局，以及在國際、內地和香港說好中國故事、香港故事和「一國兩制」故事。這樣看，中央對香港代表委員的期望也是不少的；而實際上，這些期望同樣是與香港市民及香港的利益一致，並且是理所當然的。做好一個對國家與香港有建設貢獻的人，便可以了。

作者是香港青年時事評論員協會副主席、廣西壯族自治區政協委員

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[陳志豪]