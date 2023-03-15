田方澤：是時候檢視疫情3年對學生的影響

回顧3年，教育界經歷一些全新的挑戰，總算有驚無險捱過來。筆者身邊的教師和家長朋友，多少感受到疫情3年對學生的影響。政府及各界是時候全面檢視防疫措施對學生的影響，以待下次不幸再有大型疫症爆發時，可以更好應對。

牽涉一整代學生的學術能力

停課在2020年農曆新年開始，早期不少學校錄製短片或印刷自學教材，讓學生在家學習；後來普遍發展成用直播軟件的直播教學。在2020年的新學年，不少學校更要求全日網課，對學生的專注力和視力造成很大挑戰。

網課始終不能取代傳統課堂。數年間，幾度復課又再停止面授，老師常講的課堂常規、學習紀律，幾乎難以建立。基於設備、學習環境和動機等影響，網課對於學生上課、參與課堂活動、書寫表達能力的訓練等，都有很大影響。至於音樂、體藝等學習，更難以發展。

高中文憑試校本評核取消了，減少了閱讀和書寫的要求；課時縮短、部分高中課程精簡，也使學生學習內容的廣度和深度都減低。去年中學文憑試，已側聞閱卷員朋友說，近兩年學生表現落後，連抽取優異的試卷樣本亦覺困難。

對於幼稚園學童和小學生，長期停課，影響最基礎的學習和自理能力鍛煉。筆者的朋友笑說子女有幾年從沒上學、不認識同學，卻升上3年級，擔憂子女追不上進度。缺少有系統的學習和肢體活動，亦影響孩童早期的認知能力和身體發展。

另一方面，停課對於學生社交能力的發展亦有阻礙。整體而言，疫情下減少外出和網課，對青少年的社交關係有所影響。對於高中生、大學生，在最美好的年華迷失於網課，沒有「上莊」、沒有交流、沒有組織活動的經驗；中小學學校旅行、運動會取消，朋友合照亦只有口罩，若有所失。口罩令3年後解禁，對於青春期學生除罩的容貌焦慮，成為青少年服務組織所關心的課題。

對幼童和小學生來說，長期網課未能認識同學；口罩令和減少課外活動，亦影響幼童同儕相處、對面部表情的掌握、社交傳意、學習語言等發展。口罩令解禁，聞說有學校舉辦「再見疫情」活動，讓學生逐步脫離口罩依賴，惟未知成效。

需系統地檢視制度問題

除了上述的學術和社交表現，於疫情早期，學校、民間團體和家長自救，為基層學生安排口罩、網課設備和所需學習環境。基層家庭需照顧留家子女，加重經濟壓力；基於家長學歷水平無法指導子女課業，以及相應的數碼鴻溝和階級分化等，仍未解決。

此外，小學呈分試取消，疫情期間亦曾一度傳出考慮取消中學文憑試；如何確保評核公平，仍是大課題。更難忘的是2022年3月、4月「提早暑假」，對學校工作和學生壓力帶來的衝擊。至今事過境遷，卻未見政府有系統地檢視將來如何應對類似情况。

跟學校管理相關的問題，比如這一代學生的學習轉變，如何影響將來社會發展？電子學習的發展、學校課時長短對學習的影響、課程是否可以精簡和重整？網課會否被納入學校教學常規，以備於打風或其他原因停課，或增加補課時使用？網課的普及，會否對學生學習造成更大壓力，對教師和學生的視力及精神健康，長遠而言會否有影響？政府更需全面研究。

有人認為2019冠狀病毒病疫情，難得一遇，毋須杞人憂天。惟近年科學家警告，隨着氣候變化，傳染病問題可能會加劇。3年過去，記憶已逐步淡薄，特區政府實在有責任及早全面研究，防患於未然。

作者是前教育工作者

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[田方澤]