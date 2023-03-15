劉健宇：為港生特事特辦回鄉證

現時教育局有多個交流資助項目，包括恒常發放全方位學習津貼、「姊妹學校計劃」為香港姊妹學校提供經常津貼、初中及高小學生交流活動資助計劃「赤子情，中國心」，及高中學生交流活動資助計劃等，可見學校資源豐富。而最受社會各界關注的，則是高中公民與社會發展科（公民科）：今個學年第一批中五學生（約5萬人）須根據課程指引到內地實地考察，最少10個學時。

公民科的內地考察屬於課程重要組成部分，所有高中學生將通過實地考察活動，親身了解國情和國家最新發展，增進他們對中華文化的認識和欣賞、提升國民身分認同。

教育局於今年2月9日發出第32/2023號通函稱，鑑於修讀公民科中五級學生「對參加內地考察較迫切」，故特別為中五學生開放指定辦證中心，為有需要的師生辦理換領或申請回鄉證手續。

客觀因素阻礙學校辦交流團

然而有學校管理層反映，這次安排讓一些位於新界西的學生遠赴港島辦理證件，造成一定的不便。此外，雖然教育局安排了22個公民科內地考察行程（以廣東省為主），讓中五級學生優先參加，但由於相關供應商需要待學生提供回鄉證資料才能預約酒店及行程，加上經歷疫情及2020年1月設立旅遊業監管局重新發牌的情况下，香港面臨領隊不足的問題，數以百計中學的師生此刻仍未知悉具體出發時間，到底能否順利出團仍是未知之數。學校舉辦交流計劃的雄心，受客觀條件阻礙。

除了中五級學生，不少學校亦計劃安排數個年級，甚至全校學生暑假同時到內地交流。根據教育局2022年7月發表的《2021/22學年學生人數統計》，香港有約17.9萬名高小學生（小四至小六），中學生約32.5萬人，當中高中學生約14.9萬人（中四至中六）。在學校營運的立場而言，假如每班有數名學生未能持有有效證件共同參與內地交流，勢必造成同級學生學習經驗不一的問題。

辦理回鄉證事務，由國家公安部及國家移民管理局獨家委託中國旅遊集團有限公司負責。該公司設有九龍西中心（葵涌）、新界東中心 （沙田）、新界西中心（屯門）、九龍東中心 （九龍灣）及港島中心（上環）。筆者於3月2日登入香港中旅證件服務有限公司辦證預約網站，並預約了5月17日辦理續證；然而當筆者於3月13日再次登入時，5個中心最快的辦理時間不早於6月15日，最遲為6月23日。

當局應安排到校服務 為全體師生辦證

受限於疫情，不少學生已失去及早親身認識國家的機會；通關之後，教育界不遺餘力與各界協商，根據校本情况為學生提供交流學習機會。參考疫情期間經特區政府與廣東省磋商，最終促成赴內地升讀大學的港生納入粵港陸路口岸「人文關懷通道」恩恤通關名額的經驗，當局應再次發揮統籌能力，為教育界解決難題。

根據教育局統計，2021/22學年共有591間小學、508間中學，當局應與中旅共同安排「到校辦證服務」，類似學校過往的學生證拍攝日，安排一級級學生在上課時間到禮堂集中辦證，藉此方便學校部署暑假舉辦交流團的黃金時間。教育局實應與回鄉證辦理機構、旅遊服務供應商共同解決教育界的痛點，讓校方安心策劃交流計劃，豐富學生的學習經歷。

作者是檢定教員、教育大學中國歷史榮譽學士

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[劉健宇]