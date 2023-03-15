韓成科：特首政策組做到3個功能 已值回票價

設立特首政策組作為行政長官「智囊」，大方向沒有人反對，現時外界的質疑主要有三：一是每年過億元開支是否太貴，能否設立KPI（關鍵績效指標）衡工量值；二是如何避免重蹈之前「創新辦」無所作為、做騷多過做事的覆轍；三是如何協調好與其他政策局的分工，避免出現政出多門情况，真正發揮好「智囊」的角色。

智庫營運開支不菲

有人認為特首政策組每年過億元的開支太大，這其實是對智庫運作的不清楚。智庫營運成本從來不便宜，薪金、租金、設備、研究經費，以至查閱各種數據、文件、資料，加上各種會議、出版等費用，每年都是一個不菲的開支。

外國的主要智庫，例如有「冷戰智庫」之稱的戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies），2016年的企業捐贈就達到1489.2萬美元，佔當年總收入的34%；其總收入逾4000萬美元，才足以維持營運。智庫的開支絕大部分用於研究，例如蘭德公司（RAND Corporation）2019年的經費有76%都用於項目研究和分析。就算香港的智庫不能與國際一流智庫相比，但較具規模的智庫，每年營運開支都不在少數。

特首政策組作為行政長官的智囊，肩負四大重要職能：既要倡議及協助制訂長遠和策略性的政策，又要分析及建議融入國家發展大局的對接重點，更要審視國際關係和形勢、掌握香港民情。這些工作涉及面很廣，有很強的專業性，也需要較高水平的人才，要有很大投入，才有可能得到有價值的成果。

而且，做研究不是冲咖啡，投入多少咖啡豆就一定能夠冲出一杯咖啡；從事政策研究者有時花費大量精力時間，不一定能夠取得滿意成果，而政策建議也不能計量而要計質。倘硬要設立KPI，設定每年要有多少個研究，這樣的指標只會造成形式主義。要「產出」多少份研究報告並不難，關鍵是質量。

政策組需把脈探熱、謀劃長遠、拾遺補缺

套用句老話：貴不貴要看的是價值而非價格。特首政策組如果交到功課，每年1億多元的開支自然是物有所值。特首政策組要發揮作用，至少要發揮以下三大功能：一是把脈探熱，二是謀劃長遠，三是拾遺補缺。

上屆政府將原來的中央政策組變成非驢非馬的創新辦，結果「創新」看不到成果，反而令政府失去了重要智囊和民情探熱針，在修例風波中完全未能探測民情，預知到這場巨大的政治風暴；創新辦所謂吸納青年更是徒勞無功，變成一個昂貴的擺設，這樣的開支當然是貴。

具「心戰室」功能 不能純務虛研究

作為行政長官智囊，最主要功能是協助把脈民情，包括社會和線上的民意走向、市民對各項社會議題的反應、各種潛藏的風險評估，從而協助特首規避政治風險，順勢而行。這是特首政策組的主要工作，否則民情把脈不準、政治風險不斷，又談何長遠規劃、推動發展？

特首政策組雖名為政策，實際具「心戰室」功能，不能純務虛、純理論政策研究，更要肩負民情研判、宣傳講解政策的重任。這需要各種民調專家、政治公關參與其中。擅長政策的人，未必擅長政治。術業有專攻，特首政策組的人才也要多元化。

至於謀劃長遠，講的是特區政府的規劃思維。這是香港的短板，與國家更是格格不入。美國經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主Robert F. Engle說過：「中國在為下一代制定5年規劃之時，美國只在為下一屆制定選舉規劃。」當今世界正經歷百年未有之大變局，各國政府為推動經濟發展、保障民生、紓緩貧富懸殊，都在不斷強化政府對發展和產業的主導及帶動作用。香港要融入國家戰略，同樣要規劃對接規劃，但特區政府卻沒有專責部門思考、研究長遠發展計劃。

政策局着重的是政策而不是長遠規劃，特首政策組一個功能，就是協助特首謀劃長遠。這與其他政策局的分工是明確的。政策局主要負責政策制訂，特首政策組較多聚焦長遠規劃及重點課題研究，有點類似英國時任首相貝理雅於2002年成立的「首相策略組」（Prime Minister's Strategy Unit），其特點就是項目導向，並非處理政府一般政策，而是着重就重要課題向首相提供策略性的意見和支援。政策組與政策局各有分工，才不會出現政出多門情况。

以政績而非KPI數字說話

最後就是在政策出台前的拾遺補缺，不單協助特首對準備出台的政策具體內容作最後把關，更要全面研判出台時機、可能出現的政治風險及阻力；在民情反彈過大之時，更要發揮「煞車」作用。

天下之勢不盛則衰，天下之治不進則退。只要有助於管治、有益於香港，設立特首政策組並沒有質疑之理。關鍵是政策組能否做到這3個功能，這需要從實踐中檢驗，以政績說話，而不是一堆KPI數字。

作者是全國港澳研究會會員、香港文化協進智庫高級副總裁

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[韓成科]