阮穎嫻：東西統一與分裂的地理解釋

歐洲地勢複雜 有礙統一

反觀歐洲，「分久必合」這句話就不對了。不少歐洲統治者曾嘗試攻城掠地，但都未能統一歐洲，這些人物包括奧古斯都（Augustus）、查理曼（Charlemagne）、拿破崙，甚至現代的希特拉等。若要數和平地整合歐洲，那麼歐盟也應計算在內。但即使如此，歐盟也出現英國脫歐。歐盟體制複雜，成功與否言之尚早。

為什麼中國和歐洲在「合」、「分」之間的發展這麼不一樣？有學者提出這是因為兩地的地理使然。例如《槍炮、病菌與鋼鐵》（Guns, Germs, and Steel）的作者Jared Diamond在書中提出，中國的海岸線較平滑，凸出的半島不多，而且中國大陸版圖附近的海島如海南島和台灣的面積較小，日本則較遠。歐洲的海岸線有很多凸出的地方，例如地中海的意大利半島、西班牙和葡萄牙所處的伊比利亞半島、巴爾幹半島，還有北歐的斯堪地那維亞（Scandinavia），海島則有大不列顛和愛爾蘭等。

此外，中國核心地帶的華北平原和長江中下游平原地勢平坦，交通便利。相反，歐洲大陸中間有高山如阿爾卑斯山等天然屏障，把不同地區割成小塊。天然屏障使侵略者攻佔土地要攀山涉水，增加難度；即使佔領了土地，要維持統一，運輸資源，行政管理，防止分裂，都要付出高昂成本。

以模擬遊戲確認分合成因

以上假說，紙上談兵難驗證，但最近幾位經濟學家忽發奇想，設法檢驗假說。他們把世界陸地分成很多面積相等的小塊，然後根據地理和衛星數據，設定每小塊土地的參數，如氣溫、地勢、糧食產量等，也記錄土地是否臨海。此外，研究員假設每年每小塊土地有若干概率跟旁邊的土地發生衝突；若發生衝突，有若干機率土地會被旁邊的國家吞併。這些機率受到上述地勢和糧食資源等參數，以及雙方國家大小影響。而每一小塊已被吞併的土地，亦有可能從國家分裂出去。

研究員假設盤古初開每塊土地自成部落，然後根據上述原則，模擬全球版圖隨時間合併和分裂。換言之，模擬有點像電腦遊戲《世紀帝國》（Age of Empires），由不同玩家在不同地區憑藉各自的天然資源和地理局限擴張版圖。與電腦遊戲不同的是，這個研究的玩家全是電腦，而研究使用的版圖是世界地圖和真實數據。

模擬結果顯示，在2500年間，中國版圖逐漸擴大，初步疆界在華北平原形成，然後逐漸擴張至沿海和長江中下游平原，到後期國土遠至廣東沿海、雲南，甚至越南一帶。反觀歐洲，雖然隨時間推移，土地出現局部整合，但大一統沒有出現。模擬結果與中西歷史版圖的演變頗為脗合。模擬表明地理因素對土地整合有重要影響。

另一個有趣發現是，上述的海岸線、高山、河流的狀况，只是決定疆土大小的部分原因；另一個促使中國出現大一統的成因是，中國於商周時在華北的領土，即現時河南省附近，正是華北平原，地勢平坦，農作物產量高，因此能夠積累足夠資源用於擴張。地理和土地產力，是兩大解釋大一統的因素。

統一與分裂 或影響文化科技傳播

不少學者認為，中國的大一統和歐洲的分裂，對於科技文化等發展有深遠影響。大一統固然有助國內交流資訊、制度統一，「書同文，車同軌」，降低交易成本，也可集合國家力量抵抗外敵。大國可重新分配各區資源，使其更有效率。例如某地區發生災害時，政府動用其他地區的資源來解救該區。

另一方面，有人認為出現多國競爭有助發展出不同制度，各國各自實行自己制度，就如社會實驗一樣，如一國制度失敗，則國家衰落，但不影響其他國家；如制度成功，則其他國家可以效法。適者生存，汰弱留強，留下來的制度便是最強。

多國競爭也有助繁衍創意。中國在春秋戰國時代，百家爭鳴，孔子生於魯國，但一生遊歷四方，宣揚儒家；至大一統漢代「罷黜百家，獨尊儒術」，其他學說不能宣揚。18世紀工業革命於歐洲英國開始，歐洲迅速現代化，在全球建立殖民地。有人質疑中國以科舉制度選拔人才入仕，大多數讀書人專攻四書五經，窮一生精力寫八股文，製造「孔乙己」，窒礙中國知識和科學發展，令工業革命沒有在中國出現。

由於上述原因，中國人長時間活在大一統的國家，形成其思想體系和身分認同，這與一直生活在四分五裂的歐洲人所產生的文化有差異。這可能可以幫助我們理解最近的中西分歧。

參考資料：Jesús Fernández-Villaverde, Mark Koyama, Youhong Lin, Tuan-Hwee Sng (2023). "The Fractured-Land Hypothesis", The Quarterly Journal of Economics.

作者是香港大學經管學院講師

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[阮穎嫻]