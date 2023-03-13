鄭立：親子關係不好 因居住空間太擠迫

香港為何親子衝突特別多呢？是否如調查所說，是因為溝通太少？我想這個問題應該倒轉來想——其實非常關注自己子女、無微不至的父母多的是；不過現實是像日本漫畫《四葉妹妹》一樣的親子共融、相親相愛，還是會令人覺得很煩，我想後者的可能性比較高一點。

作為在香港土生土長，又看過眾多基層家庭的本人來看，這個問題，對我來說絕對是經驗之談——答案就是香港的居住環境太狹窄。

欠私隱距離 溝通無法解決問題

典型的香港公屋家庭是怎樣的呢？簡單來說，公屋的4人單位，如果你認真地放4個人在裏面的話，應該是不可能做到一人一個房間的，甚至很多家庭就根本沒有房間。如果有人開音樂或開電視機，基本上一定會打擾到其他人；倘若大家因上班、上學而睡覺時間不一樣，那就會互相滋擾睡眠；有人怕熱，有人怕冷，開冷氣機之類就會變成問題。人與人欠缺充足的距離與私人空間，就會產生大量摩擦，這是常識。

欠缺距離，欠缺私隱，才是衝突的主要原因。溝通是不能解決問題，因為這不是心理問題；這是物理問題。香港有三成人居住於公屋，也就是大部分公屋階層的成長就是在這樣的環境裏。台灣、澳門、廣州的親子衝突之所以比較少，不是因為他們的父母特別開明、特別懂溝通，而是他們的居住環境沒有香港的極端。

香港最大的問題，不是溝通不足，而是人與人的基本距離和間隔都屬奢侈。人與人不保持充足的距離，強迫關在很擠迫的空間，衝突就會經常爆發。很多年輕人住劏房的原因，也不過是不想與家人住在一起，哪怕是劏房，都能夠改善他們的家庭關係。

這個人均居住空間的問題一天不改善，想要改善香港的家庭衝突是做夢。

作者是專欄作家

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[鄭立]