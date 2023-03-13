劉匡宇：政府工作報告對台灣的「義利情理」

報告開宗明義提到「總體方略」，這一方略是大陸過去5年對台工作的重要成就之一，是實現統一的認識論和方法論，標誌着中共國家統一理論的昇華和定型。連續兩年政府工作報告提到這一方略，顯示對台工作的最高戰略思想和指導原則已經確立並成熟，在實踐中不斷豐富和深化，成為新時代解決台灣問題和實現國家完全統一的總方略、總路徑、總目標。大陸官媒曾發文指出，「總體方略」包含以下幾對關鍵詞：追求國家統一，實現民族復興；結束政治對立，實現持久和平；寄希望於台灣人民，反對「台獨」分裂；推動融合發展、共同市場與文化傳承、心靈契合。此次報告涉台部分，也在上述方面具體闡述了大陸貫徹落實「總體方略」的政治經驗和政策啟示。

首提「堅定反獨促統」 彰顯大陸戰略定力

報告重申堅持一個中國原則和「九二共識」，表明鮮明的政治立場和底線意識。一中原則界定了兩岸關係的根本性質和台灣問題的真正現狀；體現一中原則的「九二共識」，是確保兩岸關係和平發展的關鍵，又是兩岸謀求統一的政治基礎。2022年是「九二共識」30周年，年末，台灣多家民調顯示，島內「泛中國人」認同連年增長，「九二共識」支持度回升至近五成，近七成民眾不滿蔡英文當局兩岸政策。報告對原則底線和政治基礎的堅持，既是對長期否認一中、頑拒「九二共識」的台獨當權派的巨大壓力，也是表明與島內各界人士開展民主協商的積極開放態度。

政府工作報告提出「堅定反『獨』促統」，凝練話語背後彰顯大陸的戰略定力和自信。過去4年政府工作報告針對台獨分別用了「堅決反對和遏制」（2019及2020年）、「高度警惕和堅決遏制」（2021年）、「堅決反對」（2022年），今年則首次用「堅定反『獨』促統」，一方面是語言凝練和語義進階，強調積極促統與有效反獨兩方面的重要性和辯證性；另一方面，「堅定」較之「堅決」，更有形勢既定、策略既成、成竹在胸之觀感，也顯示過去一年，特別是美國眾議院時任議長佩洛西竄台、「台灣政策法案」等引發台海風高浪急之際，陸方予以堅決反制、有效遏制，表明對島內台獨分裂勢力和外部勢力的合謀挑釁已有掌握，對穩控台海局勢、維護台海和平也有底氣信心。

台獨分子與外力勾連 見極端冒險傾向

報告提出要推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，闡明大陸對台政策的最終目標和現實路徑。兩岸同屬一中的一個重要引伸，就是「中國人不打中國人」。當前島內民意對和平有很高期望，近月島內的民調顯示，九成民眾不信美方會「派兵協防台灣」，八成民眾認為美國正實施「毁台計劃」，過半民眾擔心台灣淪為「烏克蘭第二」。這折射出民進黨當局「盲人瞎馬」的兩岸政策，及陰謀家佈局「代理人戰爭」、「台海陷阱」，已成為島內民眾真切感知的迫切威脅。

一些迹象顯示，台獨分裂勢力與策動「亂台制華」、「毁台遏華」的外部勢力合謀勾連，出現極端冒險傾向。美方愈加公開在台海「設定戰場」，前置「武裝台灣」部署，促壓民進黨當局策動「全民防衛動員」，甚至欲修法讓台灣重回「戒嚴戰備」時代，讓16歲學生「登記參戰」，引發島內恐慌和憤怒。「疑美、懼戰、謀和」聲音再起，也迫使民進黨自身出現路線變異。

政府工作報告重申願繼續以最大誠意、盡最大努力維護台海和平穩定，爭取和平統一，體現了變局之中，大陸對民族大義、同胞福祉，對兩岸和平這一重要價值的珍視和維護。對此，台方應正面面對兩岸和平統一，擔負共同完成國家統一的歷史使命；也應看到兩岸和平統一是台灣千載難逢的發展機遇，不但台灣同胞生活方式將得到充分尊重和保障，苦台久矣的經濟「五缺」、貧富分化、社會失序等歷史性及結構性發展難題，也可背靠大陸尋求更好的解方。台灣將可迎來終結和超越「亞細亞孤兒」的悲情與困惑，重新找回自我、走向更廣闊未來的重要契機。

疫後時期 大陸續思考深化兩岸交流合作

報告繼而指出，兩岸關係和平發展階段的重要內容，就是要通過促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸同心共創復興偉業。一方面，大陸始終不懈推進兩岸經濟交流合作，過去5年先後出台「31條」、「26條」、「11條」等惠及台胞台企的措施政策，不遺餘力為台灣同胞謀福祉，政策覆蓋面和細分度不斷擴大加深。過去一年，在民進黨當局阻撓和疫情影響下，兩岸進出口貿易額仍保持高位，達到3196億美元，顯示大陸發展和兩岸交流高度符合台灣自身發展需求。

疫後新時期，大陸將持續思考如何在歷史變局和民族復興的宏大敘事中，進一步因勢利導、創新謀劃、創造機會、破除障礙，深化兩岸交流合作，落實同等待遇，便利支持台胞台企參與「一帶一路」建設，參與國家區域重大戰略和區域協調發展戰略，融入大陸新發展格局和中國式現代化建設，江河匯海，融合發展，共享和平、統一和復興紅利。

另方面，報告也着墨於兩岸同胞的血脈相連和文化相合。團結台灣同胞、爭取台灣民心是統一的根本動力，兩岸關係歸根結柢是要追求兩岸中國人的心靈契合。中華文化和中華民族心理認同是兩岸高度認同的「共性」，既可為兩岸民間交流提供豐富的主題和內容，也能為建構兩岸理解互信、情感連結和認同共識搭建橋樑，是抵禦民進黨「綠化毒化」意識形態的重要力量。

合流知禹力，同共到滄瀛。今年政府工作報告清晰指明了深化兩岸融合發展、促進國家統一的實踐途徑：擴大深化兩岸交流合作，壯大中華民族經濟；共同弘揚中華文化，鑄牢中華民族共同體意識，建設兩岸命運共同體。報告出台後，島內輿論也普遍表達對兩岸「重啟交流、春暖花開」的樂觀和期待。大陸方面明之義利、曉之情理，台方能否相向而行，讓我們拭目以待。

作者是中國社會科學院台灣研究所副研究員

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[劉匡宇]