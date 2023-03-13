蔡秀青：這一代的時代責任 就由我們承擔

首先，筆者不認為「保住團火」必須或只能以離開香港達成——當然亦同時明白各人的選擇和困難，亦完全尊重個人的考慮和決定。作為留下來的人，我更關心如何重拾步伐；作為留下來的人，我更關注如何讓更多人關心香港的政策和發展；作為留下來的人，我更擔心沒有足夠的有心人擴展公眾參與空間。

意志與動力的來源

經歷社會運動及疫情，不少港人都累了，沒有動力和能量思考下一步，個人層面亦需時間照顧自己，重整個人在社會上的定位和價值，又如何有力量參與討論和貢獻社會發展的動能呢？這當然完全可以理解。

因此，當每人的步伐不同時，作為留下來的人，我更會反思對香港的熱愛和火，可如何在此地善用和調整，以在現時框架下盡最大努力擴展重建的動能，討論個人層面重視的社會政策議題，重建以人為本的思路、政策方向和環境。

無論移居到哪個國家，成熟公民的身分和價值是不會離去的。筆者難以認同「公共討論難再掀」，亦拒絕接受這種論述，扼殺各倡議團體、關注組織、非政府組織的默默耕耘和嘗試。反而，筆者認為應思考如何重拾成熟公民身分及重建公民應有的自信，在個人以至社會層面討論個人關注的政策和議題，透過多元化渠道表達對社會議題及政策的關注。筆者必須強調，所有公共討論和參與須在《基本法》和一國兩制框架下展開。

「還有什麼好講？」 多的是！

筆者明白不少市民認為公共討論有新的限制，或會思考有什麼角度可引起討論；但我不會假設和斷定沒有人會討論，並否定任何空間，因為筆者正正希望社會有更多人討論政策和公共議題，讓關心香港的人能看見在新框架下仍有不同方法可參與公共討論，並探索其可能性。

若聚焦社會議題的討論和參與，現時其實有交椅洲人工島公眾參與活動，土木工程拓展署於2月9日起就人工島填海範圍、概括土地用途、策略性運輸基建及可能融資選項等舉行展覽，蒐集市民意見，相關意見可於3月31日或之前透過有關網頁提出。另外，「跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究」公眾諮詢已於去年12月2日開始，諮詢期至今年3月31日，就香港未來主要運輸基建發展蒐集意見。同時，政府於去年尾推出各個藍圖，包括創新科技發展藍圖、基層醫療健康藍圖及青年發展藍圖，希望仍關心相關發展的市民、社會工作者及倡議者，都可探索相關公共討論空間的可能。

據筆者所知，立法會亦會繼續就不同議題舉辦公聽會，又如上月舉行《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》委員會會議，是自疫情以來第一個完全開放予公眾報名參與的公聽會。這些在地的公共辯論討論空間，是需要留下來的人慢慢重新建構。

勇敢克服理想與現實的鴻溝

市民每天面對的情况以至長遠規劃，如傳統產業承傳、環境保育、本土文化、保留本港特色、長遠房屋階梯、進步的福利制度及未來的想像等，仍值得我們了解、研究和展開相關行動。持續擴展人本社會作為我們對未來的想像藍圖，或許就是意義所在。這種在地化，亦須由在地的人去實踐。我們不能放棄的，是作為人的堅持，是個人對人本社會的堅持。

面對理想與現實的鴻溝，我們毋須否認和排斥，而是勇敢地克服。這或許便是我們這一代人的責任。

作者是倫敦大學學院公共政策理碩士、公共政策顧問

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[蔡秀青]